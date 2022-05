’Ik wil niet stoppen met roken, ik kan de motivatie niet vinden’

„Als brugklassertje wilde ik graag stoer zijn. Ik was een vroege leerling en daardoor de jongste van de klas. Piepklein, zo plat als een dubbeltje en nog lang niet ongesteld, dus een ideaal kind om gepest te worden. Dat wilde ik natuurlijk niet, dus voor de kerstvakantie maakte ik me al stevig op, droeg ik hakken en begon ik als één van de eerste meisjes van de klas met roken. Mijn ouders rookten zelf ook, dus ik kon makkelijk sigaretten van ze stelen.

Inmiddels zijn we dertig jaar verder, zijn mijn ouders allang gestopt en rook ik nog steeds. Mijn dochter is nu zelf een brugklasser van 13. Gelukkig vindt zij roken nog vies, maar ik moet er niet aan denken dat zij ook binnenkort voor de school staat te paffen. Helaas geef ik haar dus geen goed voorbeeld. Ik rook nooit binnen, maar wel in de tuin. Dat weet mijn dochter heus wel. Ook op mijn werk zijn ze er niet blij mee. Ik werk in een kinderdagverblijf. We mogen niet roken in het zicht van de kinderen, dus ik moet altijd een stukje lopen én het mag alleen in de pauzes. Dan sta ik daar onder een afdakje in de regen aan mijn sigaret te trekken. Triest, ik voel me soms echt een paria.

Mopperen

Mijn echtgenoot heeft me altijd mijn gang laten gaan, maar begint steeds vaker te mopperen over de kosten. Ik rook een half pakje per dag, dat komt erop neer dat ik bijna 1400 euro per jaar aan sigaretten uitgeef. Daar kunnen we ook heel leuk van op vakantie. Ik zeg altijd dat ik het van mijn eigen geld doe. Hij heeft een motor, daar heeft de rest van het gezin ook niets aan. En ja, ik weet dat het niet goed is, dat de kans groot is dat ik bezwijk aan hart- en vaatziekten of kanker. Allemaal waar en toch wil ik niet stoppen.

Ik heb het natuurlijk talloze keren geprobeerd. Maar dan zit ik een stuk minder lekker in mijn vel. Door te roken, word ik gedwongen af en toe pauze te nemen en me te ontspannen. Bovendien blijf ik keurig op gewicht. Zonder er al te veel moeite voor te doen, blijf ik in maat 36 passen. Roken stilt de trek en als ik zin heb in een snack zoals chips, grijp ik gewoon naar een peuk. In de perioden dat ik ben gestopt, ging ik snoepen en snaaien en kwam ik meteen een paar kilo aan. Bovendien werkte mijn stofwisseling langzamer.

Motivatie

Het lastige is dat ik de motivatie niet kan vinden. Mijn conditie is prima; ik train regelmatig in de sportschool en loop zonder moeite hard. Mijn uiterlijk lijdt er niet onder, in tegendeel dus zelfs. En bij de laatste check-up waren mijn bloeddruk en longcapaciteit ook top. De keren dat ik stopte, deed ik het voor anderen. Omdat ik me schaamde als ik weer eens zielig onder een afdakje stond. Omdat ik mijn kinderen een goed voorbeeld wilde geven. Omdat mijn man over de kosten klaagde. Of uit angst dat de ouders van de kinderen uit mijn peutergroep me vonden stinken. Maar als ik heel eerlijk ben, nooit voor mezelf. Ik vind roken lekker en het geeft me een fijn gevoel. Dit jaar heb ik dan ook voor het eerst op 1 januari géén stoppoging gedaan. Want als ik ooit weer ga stoppen, doe ik het als ík daar zelf zin in heb. En niet om anderen een plezier te doen!”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit artikel stond in VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).