Jolanka (51) verloor haar man en ouders: Ik voel mij zo ontzettend alleen

Jolanka (51) - moeder van vijf - werd van het een op andere moment weduwe: haar man Jeroen overleed in 2018 tijdens hun vakantie in Kroatië aan een hartinfarct. Een paar maanden later verloor ze haar beide ouders en schoonvader. Ze voelt zich eenzamer dan ooit. ,,Tegen kerst zag ik niet op, het zijn juist die gewone, doordeweekse dagen waarop ik mij eenzaam voel.”