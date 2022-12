Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine ’Spanjaarden zijn lief, het weer lekker warm en de sfeer minder gehaast’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Op mijn blote voeten en in het zonnetje voelt het op de één of andere manier toch relaxter.’ Ⓒ Feriet Tunc

In december rondlopen op slippers in de Spaanse zon? Voor Daniëlle Idema (42) is dat heel normaal. Zij verhuisde een jaar geleden met haar man, zoon (17) en dochter (14) naar een dorpje vlak bij Malaga. Daar organiseert ze workations en retreats, en runt ze Villa Fahala.