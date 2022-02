Daghoroscoop vrijdag 25 februari - Plan een romantische avond met je lief, Kreeft

VANDAAG JARIG

Het ziet er voorspoedig voor je uit – je levensstandaard zal verbeteren. Jupiter, je “geld manager” is in z’n element en dat belooft fraaie kansen om goed te verdienen en je zaken uit te breiden. Je gezondheid lijkt goed; de kosmos voorziet geen narigheid; wel moet je vanaf 20/8 oppassen voor griep.

RAM

Werkdruk kan in de loop van de dag toenemen maar er is hulp voorhanden. Een opdracht die voltooid leek kan op het laatste moment nieuwe problemen opleveren. Als je wil afvallen is dit een goed moment om een dieet te beginnen.

STIER

Veel draait vandaag om discipline. Leg jezelf aan banden als er te veel geld door je handen glipt. Raadpleeg een deskundige als je denkt te veel belasting te betalen. Blijf in de liefde met de benen op de grond en kijk naar de toekomst.

TWEELINGEN

Doordat opdrachten zijn volbracht of ontbreken kun je ineens met de armen over elkaar zitten. Verdiep je in sparen en investeren. Windt je niet op over gesjoemel achter uw rug, trek geen voorbarige conclusies, luister naar alle partijen.

KREEFT

Het is van belang om je plichtsgevoel en je emoties met elkaar in balans te brengen. Als je voor iemand moet zorgen zul je jouw eigen wensen even moeten parkeren. Plan een romantische avond met je lief en vier het leven en de liefde.

LEEUW

Als je weet op welk terrein je excelleert zul je ook wel weten op welk terrein je tekort schiet. Bind niet de strijd aan met een meerdere want die zul je niet winnen. Een regelmatige leefwijze helpt je om zaken helder te blijven zien.

MAAGD

Een sterk type met veel charisma kan je kijk op het leven een drastische wending geven. Ook kun je tijdens een reis iemand ontmoeten die romantische gevoelens bij je oproept. Op artistiek werk rust zegen als je tempo constant is.

WEEGSCHAAL

Je zult alle zeilen moeten bijzetten om een deadline te halen. Hoewel je in een strijdbare stemming kunt zijn is het niet verstandig om op oorlogspad te gaan. Denk over problemen rustig na en overleg met je partner.

SCHORPIOEN

Een prima moment om je volgende vakantie te plannen. Grijp een eventuele kans om je partner tijdens een reis te vergezellen. Houd op het werk rekening met intolerantie en ruzie tussen collega’s; gooi geen kolen op het vuur.

BOOGSCHUTTER

Onderhoud je huis; dat voorkomt onkosten en dure reparaties. Maak een inventarisatie van de dingen die gebeuren moeten. Koop geen te dure kleding; ze leveren misschien een fraai beeld op maar dat is van korte duur.

STEENBOK

Maak een optimaal gebruik van alle professionele en sociale contacten die je de afgelopen maanden hebt gelegd. Doe zo nodig een beroep op je netwerk van deskundigen. Maak anderen duidelijk dat je voor alles openstaat.

WATERMAN

Hoewel de dag gestrest kan beginnen zul je er vanavond toch tevreden op terug kijken. Houd rekening met klachten over door jou verrichte werkzaamheden. Accepteer dat en maak het niet erger door je te verdedigen.

VISSEN

Iemand kan proberen je op stang te jagen maar met een boze reactie bereik je niets. Neem een onverwachte uitnodiging aan; je kunt in het middelpunt van de belangstelling terechtkomen. Praat niet je mond voorbij.

