Daghoroscoop 6 augustus - Put jezelf niet uit, Waterman!

VANDAAG JARIG

Een jaar van persoonlijke groei ligt voor je en dat zal met zich meebrengen dat je overbodigheden overboord gooit. Elimineer negatieve elementen in je leven en vervang ze door positieve. Spirituele technieken kunnen daarbij helpen. Als een relatie deze test doorstaat, doorstaat deze alles.

ZONDAG JARIG

Je gezondheid heeft aandacht nodig. De kosmos kan je in dat opzicht dwars zitten. Wel biedt komend jaar kansen op romances, maar niet noodzakelijkerwijs op een serieuze relatie. De nadruk zal op plezier liggen en liefde is daarbij net zo’n vorm van amusement als de bioscoop of het theater.

RAM

De behoefte om vrij te zijn van restricties zal groot zijn. Je verlangen zal uitgaan naar activiteiten die je in staat stellen je horizon te verbreden. Onderzoek alle beschikbare mogelijkheden met vriend(in) of partner.

STIER

Hoewel je financiële situatie te wensen kan overlaten stuurt de kosmos je positieve trends. De kans op geluk in de liefde is nu groter dan ooit. Een artistiek project dat met horten en stoten op gang komt wordt goed ontvangen.

TWEELINGEN

Als je op zoek bent naar veiligheid en stabiliteit zul je ontdekken dat je ook aandacht moet besteden aan emoties. Aarzel niet om een delicate kwestie ter sprake te brengen. Tracht evenmin om anderen te manipuleren.

KREEFT

Je kunt dit weekend worden gedwongen prioriteiten te kiezen. Het lukt nu eenmaal niet altijd om zaken als loopbaan, kinderen en studie te verenigen met je sociale of sportieve leven. Eet geen fast food!

LEEUW

Als je je laat verleiden de hort op te gaan kunt je teleurgesteld worden en zul je ontevreden zijn over de manier waarop bepaalde zaken uitpakken. Bezoek iemand die ziek is of aan huis gebonden.

MAAGD

Je zal dit weekend vooral naar privacy verlangen en het comfort van je eigen huis. Doe wat klusjes, dat zal je ontspannen en biedt je de kans om bij te praten met degenen die je dierbaar zijn. Schrijvers zullen geïnspireerd zijn.

WEEGSCHAAL

Doe wat je doet met aandacht. Je kan gemakkelijk in verwarring raken of anderen in verwarring brengen. Denk analytisch als zaken ingewikkeld worden. De beste oplossing voor problemen ligt vaak voor de hand.

SCHORPIOEN

Het gezinsleven kan voor frustratie zorgen. Terwijl je thuis aan de slag wilt, willen naasten juist uitslapen ofzo. Ga als een compromis moeilijk te realiseren is de deur uit. Misschien moet je achter een tanende relatie een punt zetten.

BOOGSCHUTTER

Je energie en enthousiasme krijgen een duwtje in de goede richting. Je bent klaar voor de strijd en kunt alles aan. Richt je geestkracht en vitaliteit op positieve activiteiten. Denk na voor je in actie komt.

STEENBOK

Alles kan anders verlopen dan je van plan bent, maar maak je geen zorgen, want zaken kunnen beter gaan dan gepland. Drijf met de stroom mee en stel je niet koppig op. Artiesten zullen profiteren van de creatieve sfeer.

WATERMAN

Put jezelf niet uit. Vrienden, kennissen en familieleden kunnen een groter beroep op je doen dan je kan voorzien. Leen geen geld aan iemand die geen familie is. Luister naar signalen van je lichaam als je in conditie wilt blijven.

VISSEN

Kleine voorvallen kunnen grote gevolgen hebben. Ontspan, anders wordt het moeilijk om welke taak dan ook te verrichten. Je kan gaan twijfelen over een recent genomen besluit; laat het een tijdje rusten. Ga iets leuks doen.

