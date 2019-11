’Kinderachtig van Victoria’s Secret om te stoppen met de lingerieshows’

Het was een jaarlijks terugkerend feestje van mij en een van mijn beste vrienden: samen de Victoria’s Secret Fashion-show kijken. De laatste jaren haakte ook mijn dochter bij het festijn aan; met z’n drieën vergaapten we ons aan de waanzinnige setjes en vooral aan De Vleugels. Maar aan alle jolijt komt een eind. Zo ook aan de beroemdste lingerieshow.

Angel

23 jaar liepen modellen en Angels (laten we vooral niet aan dit hiërarchische onderscheid voorbij gaan) gehuld in de kleinste strings, de mooiste push-up beha’s, de best zittende kousen ever, oogstrelende (vaak loodzware) vleugels en torenhoge hakken over de catwalk. Wereldsterren luisterden het event muzikaal op. En tussendoor kregen we beelden te zien van de voorbereidingen. Want VS-model, laat staan Angel, word je niet zomaar.

Wij snapten dat laatste, vanaf de bank met drie flessen wijn en een schaal bitterballen volledig. Hoe leuk het ons leek ook eens op zulke hakken in zo’n kittig setje langs Taylor Swift of Lady Gaga te paraderen. Maar het heeft er voor ons nooit ingezeten. De vleugels leken ons dan wel het hoogst haalbare in het leven; daarvoor een jaar 24/7 in de sportschool bivakkeren en niets meer te eten dan selderijstengels is een absolute no-go. Dus settelden we voor minder en staken we nog een loeihete bitterbal in onze mond. Dan waren wij wel gewoon fans.

Sappige rollade

Toch ging het de laatste jaren steeds meer schuren, merkte ik bij mezelf. De tijd verstreek, een derde kind werd geboren, het lijf ging hier en daar (lees: overal) wat hangen en dan vrouwen voorbij zien flaneren alsof zij daar totaal geen last van hadden, deed mijn zelfbeeld geen goed. Supermooi hoor, setjes op 1.80 meter en maatje 34, maar trek zoiets aan met maat 40 en je kunt zo tussen de speklapjes en het half om half gehakt als sappige rollade bij de slager in de vitrine.

Beeldschoon

’Jaja’, dacht ik dan, als ik Doutzen weer eens beeldschoon zag zijn. ’Zo kan het dus óók na twee bevallingen’. Het viel ons vanaf de bank steeds meer op dat alle modellen op elkaar leken. (Nog) niet qua gezicht, maar wel qua figuur: superlang, afgetraind en mager. Kortom, ver van wat voor veel vrouwen de werkelijkheid is. Er kwam kritiek op de show. Kijkers bleven weg. De show werd als ’vrouwonvriendelijk’ bestempeld.

Ed Razek, de marketingman van Victoria’s Secret, liet zich vorig jaar in Vogue verre van vriendelijk uit over plussize-modellen en transgenders. Bij Victoria’s Secret geen plaats voor afwijkende lichaamstypen, stelde hij. ’Joe’, dacht ik geïrriteerd. ’Jullie show is een en al afwijkend lichaamstype!’ De toon was gezet: VS wil blijkbaar alleen voor superslanke, lange vrouwen ontwerpen. En daarmee graaft een bedrijf zijn eigen graf.

Spelregels

Je zou zeggen dat mensen leren van fouten, dat mensen iets doen met kritiek. Maar zo werkt het dus niet bij megabedrijven als Victoria’s Secret. Als een kind dat op z’n kop krijgt, trekt het bedrijf zich terug van het speelveld. ’Vinden jullie onze spelregels niet leuk? Doen jullie niet mee met wat wij willen? Dan spelen we helemaal niet meer!’

En dat is zonde. Omdat juist een toonaangevend bedrijf als Victoria’s Sectret met zo’n gigantisch bereik het verschil zou kunnen maken. Waarom geen show met plussize-modellen? Met transgenders? Met mensen met een huidziekte of een handicap? Ik denk dat ik zou brullen van emotie als ik een model zou zien dat een arm mist, om maar eens wat te noemen. Een model in een rolstoel. Of een model met een maatje meer. Of meerdere maatjes meer.

Geen show

Het is een ronduit kinderachtig besluit om de shows te stoppen. In gedachten zie ik de voltallige directie als jankende kleuters mokkend op haar kamer zitten. Victoria’s Secret heeft een enorme kans laten liggen; ze hadden de wereld kunnen laten zien wat voortschrijdend inzicht is. Dit jaar geen show meer voor ons dus. Maar wel wijn en ook bitterballen. Want wij laten geen kans ongemoeid om onze bijdrage te leveren aan alle soorten lichaamstypen!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.