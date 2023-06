Praat mee: Moeten we stoppen met ’stinkend’ eten in de trein?

Adeline beschrijft hoe ze zich laatst flink ergerde aan een jongen in de trein, die luid een rijstwafel aan het eten was. Zelf had ze ook snacks meegenomen - rauwkost - maar durfde die bijna niet meer te eten.

’Bij elke hap van mijn snoepkomkommer, die ik in slowmotion at om zo min mogelijk decibellen te produceren, keek de hele coupé toe. Alsof ik ineens ook dunnere wangen had, waardoor het geluid juist nog meer versterkt werd. Na die snoepkomkommer durfde ik al niet eens naar mijn radijs te kijken, want daarbij malen je kaken ook nog eens harder mee en dat is al helemaal oorverdovend.’

De journaliste pleit daarom voor een ‘vreetvrije’ coupé. ’Dan blijft er tenminste ook nog iets schoon in de trein, want verder liggen overal etensresten rond te slingen. Daar zou ik serieus gelukkiger van worden dan de stiltecoupé, waar je namelijk nog wel gewoon mag eten.’

Liga of zalmsalade?

In de meeste Nederlandse bussen en trams mag alleen water gedronken worden; andere drankjes en snacks moeten in de tas blijven. Alleen in de NS treinen mag er gewoon gegeten en gedronken worden, zolang het anderen niet stoort.

Maar waar ligt de grens? Een liga of boterham vinden we allemaal nog wel oké, maar een ei, hamburger of patat? Voor etiquettedeskundige Jan Jaap van Weering is die grens heel duidelijk. „Eten doe je gewoon thuis”, vertelde hij aan EditieNL. „Als je gebruikmaakt van het ov heb je rekening te houden met andere passagiers.”

Een flesje water of een kop koffie vindt hij nog wel kunnen. „Maar je gaat geen broodje hamburger of een sinaasappel eten, daar hebben anderen last van. Ik heb nog meegemaakt dat iemand een zalmsalade ging eten. En dat bakje wordt daarna in de prullenbak gegooid, waardoor andere reizigers er nog lang last van hebben.”

Reacties op Twitter

Natascha zou het een goed idee vinden.

Bleike ziet etende mensen ook graag in een andere coupé zitten.

Sas eet gewoon in de trein.

Sophie is vooral tegen stinkend eten.

