’Waarom neemt men mijn schaamhaar zo persoonlijk?’

In dat kader plaats ik graag af en toe eens een selfie en afgelopen week was er een leuke trend op Twitter om een foto van je jongere en oudere zelf naast elkaar te zetten. Ik vond het - om de boel een beetje te bepeperen - leuk om daar een lingerie en bikinifoto voor te gebruiken. Maar, wat wilde het schokkende feit? Op de foto van mijn jeugdzelf piept een plukje poespluis over de rand van mijn broekje. Nu zijn we wel wat gewend op het internet, van ISIS-onthoofdingsfilmpjes tot vluchtelingen en oorlogsleed, maar dit ging zelfs de sterkste magen te ver. Zoiets goors had men nog nooit gezien en ik moest me onmiddellijk met terugwerkende kracht in 1989 gaan scheren.

Schaamhaar

Want dat is het jaar dat de foto was gemaakt. Ik was toen 19 en schaamhaar was nog gewoon een biologische bijwerking van opgroeien. Het is voor mij daarom erg moeilijk om de huidige haar-hysterie te vatten. Ik zie het als een modeverschijnsel. Het schoonheidsideaal is nou eenmaal aan trends onderhevig en ik verbaas me over hoe serieus de schaamhaters zichzelf nemen.

Nou mag van mij iedereen vinden wat hij of zij wil en als ik dit soort foto’s plaats, kan ik natuurlijk negatieve reacties verwachten. Maar wat me verwondert is dat mensen ook echt denken dat ze me kunnen opdragen anders met mijn lichaam om te gaan. Dat ben ik namelijk niet van plan. Toen niet en nu niet. Want, zoals je misschien wel vermoedde, typ ik dit beschaamhaard. Ik ben de trotse eigenaresse van een weelderige flamoestuin die ik alleen kortwiek op zon- en feestdagen of als ik eens zin heb in iets anders.

Ik heb een glooiende venusheuvel vol gleufgras, een vulvafrisuur, een poeniepels. Aanharken en snoeien doe ik wanneer het mij uitkomt en ik ben niet van plan mijn tuinier-gewoonten aan te passen aan de wensen van de online scheerpolitie. Dat is me veel te veel werk. In die tijd kun je mooie dingen maken, maanraketten bouwen, of columns schrijven voor VROUW. Mensen die hun kruis kuisen, hebben te veel tijd omhanden. Zo zie ik dat.

Functioneel?

Bovendien geloof ik er niet in. Na het bonsaien van je voorbips blijft het precies één seconde glad en daarna begint alles weer als een gek te groeien. Haar wil leven en ik heb nou eenmaal respect voor het leven. En dan heb het nog niet eens gehad over de ondraaglijke jeuk, rode bultjes en pijnlijke, ingegroeide haartjes waar je mee te maken krijgt. En wisten jullie dat die vaginavacht functioneel is? Het beschermt het kwetsbare gebied dat je daar hebt, tegen schurende kleren, maar ook tegen ziektekiemen. In tegenstelling tot wat men nu denkt, is het dus juist hygiënischer dan die kaalslag van je geslacht.

Ook interessant: het zijn voornamelijk vrouwen die hun genitaliën ontbossen en uit onderzoek blijkt dat dames die dit het fanatiekst doen, minder assertief zijn. Zo bleek dat vrouwen die hun vulva voortdurend coupe Pim Fortuyn geven, geen condoom gebruiken als mannen dat niet willen. Want wat mannen allemaal willen, daar gaat het tenslotte om. Zelfs aan plaatjes op het internet stellen ze eisen.

Veel heren die me berichtjes stuurden dat ze absoluut geen haar in hun mond wilden, moest ik toch echt uit de illusie helpen dat ik ze had uitgenodigd om me oraal te komen bevredigen. Waarom neemt men mijn schaamhaar zo persoonlijk? En hoe komt het dat de lichaamsbeharing van vrouwen viezer is dan die van mannen? Is zeggen wat een vrouw met haar lijf moet doen nou wel zo wezenlijk anders dan haar vertellen dat ze een hoofddoek moet dragen of zich moet bedekken? Die vergelijking vind je vast te ver gaan, maar denk er toch maar eens over na, zo op Bevrijdingsdag. Vrijheid is vrijheid, tenslotte. En zelf bepalen wat je met je lichaam doet, valt hieronder. Dus ik zeg: stop de schaamhaat. Leve de vrijheid. De vrijheid van de vrouw begint bij haar vagina.

