’Ik geloof in het zelfherstellend vermogen van de mens’

Eefje

Eefje de Bont (35) is huisarts en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en voorstander van reguliere geneeskunde.

Mijn beroep als huisarts combineren met mijn werk als onderzoeker vind ik ideaal. Aan de ene kant draag ik zorg voor de gezondheid van patiënten, anderzijds doe ik in de praktijk inspiratie op als wetenschapper. Toch vind ik het ookbelangrijk dat mensen bij mij zonder oordeel de ruimte krijgen te vertellen over alternatieve therapieën die ze overwegen. Al heb ik daar mijn grenzen in. Als iemand met kanker zich voor genezing alleen wil richten tot een natuurgenezer, vertel ik ze dat dit echt geen goed plan is. Vaak luisteren mensen dan wel naar mijn argumenten.

Kwaliteitstoetsing

De alternatieve geneeskunde kent minder kwaliteitstoetsing. De therapieën zijn niet bewezen of bewezen echt niet effectief. Ik snap zeker dat mensen bij medische klachten die on-oplosbaar zijn alles proberen. Maar dat er veel geld wordt gevraagd voor behandelingen die niet helpen, vind ik echt kwalijk.

De laatste drie jaar heeft de reguliere geneeskunde veel kritiek gehad. Daarvoor moeten we deels de hand in eigen boezem steken, vind ik. De communicatie kan vaak beter. We moeten in gesprek gaan zonder te oordelen. Met goede uitleg zie ik vaak dat mensen 180 graden draaien. Mijn doel is niet iemand van mening laten veranderen, ik wil mijn patiënten echter wel een bewuste keuze laten maken. Ik ben voorstander van natuurlijke oplossingen en aanpakken van leefstijl, maar in directe samenwerking met alternatieve genezers zie ik geen heil.”

Marjolijn

Marjolijn Desmet (39) is energetisch healer en reikimaster. Ze is getrouwd en gelooft in alternatieve genezing.

Ik was elf toen een vriendin van mijn moeder een flinke migraineaanval kreeg. ’Ik kan dit oplossen,’ zei ik toen out of the blue. Door mijn handoplegging verdween haar hoofdpijn. Zelf was ik na afloop compleet leeg; mijn handen waren paars en ik ging bijna van mijn stokje. Mijn moeder adviseerde me er pas iets mee te doen als ik ouder was. Later drukte ik het weg. Ik zat als tiener niet tewachten op het Jomanda-stigma. Ik ging het bedrijfsleven in. Lekker ’normaal’ doen.

Reikimaster

Zes jaar geleden kwam ik tijdens een netwerk-event mijn reikimaster tegen. Ze nodigde me uit voor een training. Er ging een wereld voor me open. Wat ik kan is gewoon een vak! Ik geloof in het zelfherstellend vermogen van de mens. Ik stuur de energie naar waar het nodig is, het healen doet degene die ik behandel zelf. Ik werk met milde lichamelijke en stress-gerelateerde klachten. Als ik het vermoeden krijg dat er meer speelt, verwijs ik door naar een huisarts.

Ik ben juist vóór samenwerken met reguliere artsen. Er moet een meer holistische aanpak komen. De reguliere zorg is effectief, maar de alternatieve zorg draagt bij aan preventie en een betere levenskwaliteit. Daarbij is de werking van reiki ook veelvuldig wetenschappelijk bewezen. Zo is onderzocht dat mensen tijdens chemokuren zich beter voelden met reiki. Het staat hier in Nederland nog in de kinderschoenen, maar ik wil wel mee op de barricaden om westerse en oosterse geneeskunde meer bij elkaar te brengen.”

