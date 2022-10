’Ik had de mazzel drie dagen in Parijs te zijn met stralende zon’

Voetbal

Rapport beticht Franse politie bij CL-finale van crimineel gedrag

De behandeling van supporters bij de Champions League-finale in Parijs door de Franse politie was crimineel gedrag. Dat stelt een onafhankelijk onderzoek voorgezeten door professor in de rechten Phil Scraton, die ook het onderzoek naar de Hillsborough-ramp in 1989 leidde.