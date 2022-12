Jacqueline (48) leeft alcoholvrij: ’Mijn omgeving zei: ’Wanneer doe je weer normaal?’’

Jacqueline: „Als ik een fles wijn opentrok, moest deze meteen op. Drie keer per week gaf ik eraan toe, wat vooral in het weekend resulteerde in een flinke kater. Totdat mijn man op vakantie na een avondje drinken erg ziek werd van de combinatie alcohol en medicatie. Ik besloot dat het tijd was om te stoppen.

Cold-turkey

In één keer alcoholvrij gaan, was niet makkelijk. Zo was het een keer perfect weer om op het terras te zitten. Bij het terras hoort wijn, vond ik, maar ik had mezelf verboden om alcohol te drinken. Vol frustratie bleef ik thuis. Ik baalde zo, dat ik in huilen uitbarstte, puur omdat ik een glas wijn moest missen.

Toen de huilbui voorbij was, realiseerde ik me hoe heftig die reactie was. En daarbij ook hoe belangrijk het voor mij was om nuchter te blijven. Al dacht niet iedereen uit mijn omgeving er zo over. ’Je kan het niet maken om op deze verjaardag niet te drinken’, werd een keer gezegd. Of: ’Doe je nu weer normaal?’.

Op feestjes waar ik graag kwam, kon ik mijn draai niet meer vinden. Ik probeerde mee te feesten, maar ergerde me vaak aan de mensen om me heen. Mensen die drinken, praten vaak hard en komen te dichtbij. Op een gegeven moment was ik dat helemaal zat. Ik ging naar huis en liet het bad volstromen.

Wanhopig

Eenmaal in het water voelde ik me heel eenzaam. ’Als ik niet drink, blijft het voor altijd zo’, zei ik wanhopig tegen mezelf. De feestjes die volgden, bleven moeizaam. Ik vroeg me af wat ik moest drinken als het geen alcohol mocht zijn. Moest ik dan de hele avond aan de spa rood? Frisdrank werkt niet ’verdovend’, zoals alcohol.

Volhouden is het allang niet meer, inmiddels ben ik zesenhalf jaar alcoholvrij. Als ik terugdenk aan de feestjes waar ik voor het eerst nuchter was, denk ik: waar heb ik me toch druk om gemaakt? Eigenlijk dronk ik alleen maar omdat ik er zónder gewoon niets aan vond. Ik voel me nu een stuk beter zonder alcohol: ik slaap goed, heb meer energie en ben zelfverzekerder.

Gelukkiger

Ik heb alcohol niet nodig om het leuk te hebben. Ik ben ook minder op feestjes aanwezig, ik richt mijn leven anders in en ontdek steeds meer wat ik écht leuk vind. Mijn huid straalt weer, wat ook mijn omgeving ziet. Alcoholvrij leven was een levensveranderende beslissing waar ik geen seconde spijt van heb.

Wat niet drinken je oplevert, wil ik ook anderen graag meegeven. Ik ben nu veel gelukkiger dan ik in 25 jaar ben geweest en dat gun ik iedereen.”

Jacqueline is oprichter van Ontwijnen.nl en schreef drie boeken. In het recent verschenen Wat wil je drinken? biedt ze een programma voor een alcoholvrije maand.

