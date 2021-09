’Zou jij het durven om met een onbekende op vakantie te gaan?’

Gossip

Voormalig huis Mary-Kate Olsen en Olivier Sarkozy te koop

Het riante penthouse waar Mary-Kate Olsen en haar voormalige echtgenoot Olivier Sarkozy woonden in New York is door Sarkozy te koop gezet voor bijna 10 miljoen euro. Dat is 1,7 miljoen euro minder dan dat hij er in 2014 voor betaalde. Dit meldt Grazia.