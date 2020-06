’Door corona kan ik mijn vriend niet verlaten’

Lieve Sabine, begin februari liep ik al met de gedachte rond om mijn relatie te beëindigen. Mijn vriend (32) en ik (28) zijn zo’n vier jaar samen maar het afgelopen jaar leven we als broer en zus. En eigenlijk zijn we niet meer in elkaar geïnteresseerd. Of beter gezegd, ik merk het vanuit hem niet en ik weet van mezelf zeker dat ik niet meer verliefd ben. Sowieso twijfel ik over mijn gevoelens voor hem. Seks hebben we ook amper meer.

Stiekem was ik dus al aan het kijken naar andere woonruimte maar toen begon dus de coronaperiode. En mijn vriend heeft niet zo’n goede gezondheid: hij is te zwaar en astmatisch en hij heeft ook nog suikerziekte. Dus het voelde niet goed om hem te verlaten. Zeker omdat hij altijd thuis zit en liever ook niet naar de supermarkt en zo gaat. Wat ik overigens goed begrijp, hoor. Maar goed, ik zit dus gevangen in een situatie waarvan ik niet echt heel blij word. Wat moet ik doen?

Sabine: „Dit is een pijnlijke én moeilijke situatie. Maar moeten jullie niet gewoon eerlijk tegen elkaar zijn? Je kan hem toch zeggen dat de liefde bekoeld is en dat jullie plannen moeten maken om uit elkaar te gaan? Natuurlijk hoef je hem niet ineens aan zijn lot over te laten. Je zou ook op een andere manier hulp voor hem kunnen inschakelen. Ouders, familie, vrienden? Je gaf al aan dat je overwoog om zelf andere huisvesting te zoeken. Doe dat! Ik zie het probleem eigenlijk niet zo. Als je ongelukkig bent en zeker weet dat jullie er samen niet zullen uitkomen, zoek je daar toch ’gewoon’ een oplossing voor? Jullie zijn allebei nog zo jong! Schouders eronder en oplossen. Sterkte!”

