Daghoroscoop 19 oktober

VANDAAG JARIG

De kans bestaat dat u recent bent verhuisd of uw huidige woning hebt uitgebreid of gerenoveerd. Als dat te maken had met een huwelijk, gezinsuitbreiding of werken vanuit huis zal dat financiële vooruitgang tot gevolg hebben. Zorg voor tevreden voeten door deze regelmatig te laten masseren.

RAM

Een beetje doorzettingsvermogen wordt beloond. Wat veel weg heeft van een gelukkig toeval is waarschijnlijk het gevolg van verstandig management en tijdige voorbereiding. Besteed aandacht aan details als u over een ernstige zaak onderhandelt.

STIER

Problemen vereisen inventieve maatregelen en u zult diverse methodes moeten testen voor de beste benadering is. Een zakelijke onderneming, van het starten van een eigen bedrijf tot beginnen in een nieuwe baan, ziet er gunstig uit.

TWEELINGEN

Als u niet wilt dat anderen weten wat er gaande is tussen u en uw geliefde zult u uw emoties onder controle moeten houden. Later vandaag kunnen diverse zaken verkeerd lopen; uw auto krijgt panne of een apparaat gaat kapot.

KREEFT

Uw kijk op het leven is bezig te veranderen. Ook al is datgene wat u nu denkt volstrekt logisch, kan het voor mensen om u heen een bedreiging zijn. Praat niet te veel; u kunt de angel uit een situatie halen als u anderen hun zegje laat doen.

LEEUW

Misschien moet u noodgedwongen goochelen met uw afspraken. Vroeger beginnen en waar nodig meerdere taken tegelijk doen kan helpen om stress te voorkomen. Uw hang naar financiële zekerheid kan botsen met leuke ontspanning.

MAAGD

Druk van veel kanten kan het moeilijk maken rationele besluiten te nemen en daardoor kunt u plotseling van frustratie ontploffen. Als u tekortkomingen erkent voor u een breekpunt bereikt kan een compromis worden bereikt.

WEEGSCHAAL

Geen dag om maar wat rond te klooien. Kom op het werk of thuis met een praktisch systeem op te proppen dat de algehele efficiency ten goede komt. Ga aan de slag; een geschikte dag om een klus te herhalen of over te doen.

SCHORPIOEN

Een creatieve bui zal helpen bij alles wat u doet of dat nu een artistiek doel betreft of dagelijkse routine. Ook kunt u een ongebruikelijke maar doeltreffende manier bedenken om ongenode bezoekers weg te werken.

BOOGSCHUTTER

Een mini- crisis als gevolg van achterstallige rekeningen of correspondentie kan de ochtend in de war schoppen. Los het zo snel mogelijk op. Laat een gevoel dat iemand u in de steek heeft gelaten niet tot bitterheid leiden.

STEENBOK

Optimistisch blijven in een negatieve situatie is een van uw talenten. Laat u door een agressieve en concurrerende zakenpartner niet op de kop zitten. Hol niet in kringetjes rond; doe liever één ding goed dan veel dingen gebrekkig.

WATERMAN

Uw eigen ding doen kan iemands afkeuring of tegenwerking uitlokken. Financieel succes boeken is de beste manier om u te wreken. Als u een eigen weg inslaat moet dat weloverwogen zijn zodat voordeel het gevolg is.

VISSEN

Besteed aandacht aan uw uiterlijk en fitness. Overweeg te stoppen met een ongezonde gewoonte. Hypnotherapie is een sterk medium en zou ook voor u kunnen werken. Zorg dat u over alle hulp kunt beschikken als u verslaafd bent aan iets.