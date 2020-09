Is een plantaardige maaltijd iets waar je gewoon recht op hebt?

Levensovertuiging

Veganisten eten niets wat afkomstig is van dieren. Ze eten dus geen vlees, eieren, kaas en andere zuivelproducten. De vereniging is ervan overtuigd dat het een recht is om een maaltijd te kunnen eten die past bij jouw levensovertuiging.

Te weinig aanbod

Volgens de NVV worden er op dit moment nog te weinig veganistische maaltijden aangeboden bij zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor moeten veganisten soms hun levensovertuiging opzijzetten, omdat er geen volledige plantaardige opties zijn. Zij vinden dat de overheid niet genoeg inspeelt op de verschillende voedingspatronen die we in Nederland hebben.

