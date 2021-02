Ben jij die leuke vrouw voor Erik, Marc, Michel of Mitchell?

Marc (38): ’Er mist een leuke vrouw in mijn leven’

Komt uit: Zuid-Holland. Beroep: Leraar op een basisschool. Kinderen: „Nee, maar ik sta er wel voor open.” Rookt: Nee. Drinkt: Soms. Houdt van: „Ik ben gek op de sauna en ga graag borrelen met vrienden. Met een bordspel erbij heb ik een topavond.” Zoekt: „Een vrouw die stabiel in het leven staat en samen leuke dingen wil doen. Roadtrips maken lijkt me geweldig.”

Marc Ⓒ Sasha Lambert

„Mijn ideale date is eigenlijk heel simpel: lekker een drankje doen op een terrasje en je allebei zo op je gemak voelen dat je honderduit kletst zonder erbij na te hoeven denken. Het klinkt cliché, maar als die klik er is, dan voel je dat meteen.

Omdat ik leraar op een basisschool ben, ben ik de hele dag door bezig met kinderen. Maar zelf heb ik ze niet. Ik denk ook niet dat ik die nodig heb om gelukkig te zijn, maar als ik een relatie krijg en alles super goed voelt, dan is het zeker iets waarvoor ik open sta. Ik vind het ook geen probleem als mijn date al kinderen heeft. Dat is bijna logisch op mijn leeftijd, we hebben allemaal al een leven achter de rug.

Mijn vrije tijd breng ik vaak door met vrienden. Spelletjes spelen, een drankje erbij en praten over van alles en nog wat. Daar kan ik echt van genieten. Maar toch mis ik nog iets in mijn leven: een leuke vrouw.

Hoe dat komt? Ik denk dat ik de juiste nog niet tegen het lijf ben gelopen. Ik moet haar net zo leuk vinden als zij mij en andersom ook. Dat vind je niet zomaar. Als ik haar wel vind, dan kan ik niet wachten om van alles met haar te ondernemen. Een weekendje weg, wandelen op het strand, lekker naar de sauna, af en toe een massage. Of een roadtrip! In de auto stappen en ’m stilzetten op het moment dat het je ergens leuk lijkt. Eigenlijk ben ik overal wel voor in, haha. Maar van een avondje Netflixen op de bank word ik ook blij, hoor!

Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat we allebei onze eigen dingen blijven doen. Jij een avondje weg met je vriendinnen, ik met mijn vrienden. En elkaar dan bij thuiskomst vertellen hoe leuk we het hebben gehad. Dat lijkt me heerlijk.”

Erik (47): ’Mijn ideale avond? Lekker koken en lang natafelen!’

Komt uit: Drenthe. Beroep: QC Specalist in de farmacie. Kinderen: „Nee, maar ik ben gek op kinderen, dus geen probleem als zij ze wel heeft.” Rookt: Nee. Drinkt: „Ik drink graag een biertje of een wijntje.” Houdt van: „Ik ben gek op reizen en koken. Ik vind het ook heerlijk om aan een grote tafel gezellig te borrelen en te kletsen.” Zoekt: „Een vrouwelijke, verzorgde vrouw met humor en die van lekker eten houdt zou leuk zijn. Maar eigenlijk werk ik niet met lijstjes. Afgezaagd misschien, maar het draait allemaal om de klik.”

Erik Ⓒ Sasha Lambert

„Ik werk als teamleider in de farmacie en ga er in mijn vrije tijd graag op uit. Twee jaar terug ben ik samen met een vriend naar Azië geweest. We zijn begonnen in Bali, hebben een tussenstop gemaakt in Bangkok en zijn vervolgens heel Vietnam doorgereisd. Het allermooiste land met de allerliefste mensen - als je het mij vraagt. Ik ben gek op cultuur en geschiedenis, dus daar probeer ik altijd wel iets van te zien als ik op reis of vakantie ben. Twee weken liggen bakken op het strand is niets voor mij.

Naast reizen is koken een grote hobby. De Thaise, Indonesische en Italiaanse keuken zijn mijn favoriet. Lekker koken, samen eten, lang natafelen en goede gesprekken voeren… dat is wat mij betreft de ideale avond. Momenteel doe ik dat met vrienden, maar ik zou het top vinden om het ook met een leuke vrouw te kunnen delen.

Ik heb geen kinderen en daar heb ik het op sommige momenten best even moeilijk mee gehad. Inmiddels heb ik er vrede mee. Het is zoals het is, maar ik zeg nooit nooit. Mijn zus heeft drie kinderen, dat zijn een beetje mijn surrogaat kinderen, ik ben stapel gek op ze!

Wat ik zoek? Lastige vraag! Een leuke vrouw, haha. Vrouwelijk, verzorgd, modebewust. Daarnaast zou ik het leuk vinden als ze net als ik van lekker eten houdt en wat daar allemaal bij komt kijken. Gezellig met vrienden borrelen en kletsen, dat vind ik toch wel een belangrijk onderdeel van het leven.

Maar ja… misschien kom ik wel iemand tegen die het tegenovergestelde is van wat ik net heb genoemd en is de klik geweldig. Dat kan natuurlijk ook. Daarom wil ik van tevoren niet teveel in hokjs denken. Wat ik wel belangrijk vind, is dat ze een fijne gesprekspartner is en dat ze sterk in haar schoenen staat. Ik heb af en toe wat tegengas nodig!”

Michel (48): ’ Ik vind het leuk als iemand anders dan de rest durft te zijn’

Komt uit: Zuid-Holland. Beroep: Scheepsbouwer. Kinderen: „Ja, een dochter (18).” Rookt: Nee. Drinkt: Soms. Houdt van: „Muziek, Nina Simone is mijn favoriet. Als het weer kan, vind ik het heerlijk om naar festivals te gaan.” Zoekt: „Een vrouw met een leuke, open uitstraling die lekker spontaan is. Beslissen dat we naar Parijs willen en een uur later in de auto zitten, daar word ik blij van.”

Michel Ⓒ Sasha Lambert

„Ik ben vaak te vinden in het Noorden van Frankrijk. Mijn familie is deels Frans en mijn vader heeft daar een huis. Heerlijk! Dat zie ik zelf op een gegeven moment ook wel zitten. Het zou leuk zijn om een vrouw te treffen die daar hetzelfde in staat. Die heb ik nog niet gevonden, want inmiddels ben ik al zestien jaar vrijgezel.

Natuurlijk heb ik tussendoor wel wat dates gehad, maar uiteindelijk ontbrak die bekende klik iedere keer. Daarnaast is het ook gewoon best lastig om iemand te leren kennen. Internetdaten vind ik niets en zomaar op een vrouw afstappen, vind ik erg spannend. Dan klap ik dicht.

Wat mij aantrekt in een vrouw? Authenticiteit! Ik vind het leuk als iemand volledig zichzelf is en anders dan de rest durft te zijn. Dat doe ik zelf ook. Mijn muzieksmaak is bijvoorbeeld hartstikke breed. Ik houd overal van - als het maar niet mainstream is. Mijn absolute favoriet is Nina Simone, daar heb ik een stuk of zes LP’s van. Maar ik houd ook van concerten. Heerlijk!

Beslissen dat we naar Parijs willen en een uur later in de auto zitten, een tas vullen met een goede fles wijn en hapjes en picknicken in het park, een bordspel spelen en kletsen tot de zon opkomt… Daar geniet ik van. Dat soort dingen zou ik graag met een partner delen. Maar eigenlijk zijn de kleine dingetjes nog veel belangrijker. Na het werk kunnen vertellen hoe je dag was of ’s morgens een briefje aantreffen naast mijn kop koffie, bijvoorbeeld. Of naast die van haar natuurlijk, ligt er maar net aan wie er eerder opstaat, haha.

Het allerleukste van dit alles? In 1994 heeft mijn vader een contactadvertentie in de Telegraaf laten zetten. Mijn moeder was een jaar daarvoor overleden en via die contactadvertentie is mijn vader zijn huidige vrouw tegengekomen. Als dat geen voorteken is…”

Mitchell (30): ’Een vrouw met humor zou leuk zijn’

Komt uit: Noord-Holland. Beroep: Jurist. Kinderen: „Nog niet, maar ik wil ze wel graag.” Rookt: „Niet en ik verwacht hetzelfde van mijn date.” Drinkt: „Je onder de tafel.” Houdt van: „Voetbal, kickboksen, motorrijden en Latijns-Amerikaanse dans (salsa).” Zoekt: „Niets, ik word gezocht. Haha, een vrouw met humor zou leuk zijn!”

Mitchell Ⓒ Sasha Lambert

„Mijn droomvrouw? Nu vraag je wat… Iemand die net zo’n knuffelbeer is als ik. Iemand met wie ik kan lachen, die intelligent is en een beetje streetwise. Ze moet wel tegen een stootje kunnen. En omdat ik dat zelf ook ben, zou ik het leuk vinden als zij ook een familiemens is.

Qua uiterlijk heb ik niet echt een type, denk ik. Al moet ik eerlijk zeggen: liever tien kilo te veel, dan tien kilo te weinig. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de connectie. Als dat goed zit, dan doet de rest er eigenlijk niet meer toe.

Een rondje op de motor of salsadansen: ik houd ervan om actieve dingen te doen. Natuurlijk is een avondje film kijken, een drankje doen en uit eten gaan leuk, maar er is zoveel meer dan dat. Samen op reis gaan bijvoorbeeld. En dan niet alleen zon, zee en strand, maar ook actieve dingen als hiken, en wakeboarden.

Ik ben best sportief (en competitief!) ingesteld, doe aan voetbal en kickboksen, en zou het leuk vinden als mijn date dat ook is. Voor mijn part gaan we een potje tennissen. Prima als je dat nog nooit eerder hebt gedaan, als je maar open staat voor iets nieuws en ervoor gaat.

Het hoeft uiteraard niet morgen te gebeuren, maar uiteindelijk sta ik wel open voor iets serieus en hoop ik ooit papa te mogen worden.”

