Binnenkort weer hutje-mutje in de trein of kies je dan toch liever voor de file?

Volgens Trouw kiest op dit moment nog maar 30% van de reizigers die voor corona met de trein reisden voor de trein. Zelfs met deze passagiersaantallen lukt het niet altijd om de 1,5 meter afstand te houden. De NS waarschuwt nu dat na eventuele versoepelingen dit alleen maar moeilijker gaat worden.

De reacties op dit bericht van de NS zijn verschillend. Allereerst zijn er mensen die op de Facebookpagina van De Telegraaf laten weten dat wanneer de 1,5 meter in de trein niet gehandhaafd gaat worden, dat bijvoorbeeld in de horeca ook niet meer zou moeten. Zij vinden het scheef dat uren naast elkaar in de trein zitten wel kan, maar naast elkaar op een terras in de buitenlucht niet.

Alternatieven

Anderen zijn blij dat het een stap richting het ‘oude normaal’ lijkt te zijn. Zij zien geen probleem in het reizen in een drukke trein. Wie angstig is om nog met de trein te gaan, kan volgens hen kiezen voor een alternatief vervoermiddel, zoals de auto.

Daarmee loop je natuurlijk wel het risico op vertraging door een file. Daarnaast is dit een stuk minder groen dan het reizen met het openbaar vervoer.

