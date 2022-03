Waarom denken we vaak zo negatief over onszelf?

Hoe ontstaan onzekerheden?

In de huidige maatschappij is er veel mogelijk, maar dat heeft ook een keerzijde. De druk om alles te kunnen en moeten is heel hoog. Mewe: „Mensen staan momenteel onder een enorme druk. Daarom zie je tegenwoordig ook zoveel burn-out verschijnselen. Er is veel mogelijk, maar als iets een keer niet lukt, hebben we vaak de neiging om onszelf naar beneden te halen. Vooral vrouwen hebben hier last van.”

Maar waar komt dit vandaan? „Hoe geëmancipeerd we ook zijn; mannen en vrouwen worden nog steeds verschillend opgevoed. Vrouwen moeten lief, aardig en geduldig zijn en mannen vooral stoer en hard. Hiernaast spelen hormonen een rol. Testosteron zorgt ervoor dat je meer lef en zelfvertrouwen hebt en mannen hebben nou eenmaal meer testosteron in hun lichaam dan vrouwen. Dit is ook wetenschappelijk aangetoond. Mensen die in transitie zijn voelen hun zelfvertrouwen toenemen door de toevoeging van testosteron. Hierdoor zijn ze ook minder snel geneigd om aan zichzelf te twijfelen, waardoor negatieve gedachten vaker uitblijven.”

Waar komen negatieve gedachten vandaan?

Volgens Mewe is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Wanneer je regelmatig last hebt van negatieve gedachten kan dit meerdere oorzaken hebben. Wel is vrijwel zeker te zeggen dat veel onzekerheden ontstaan in de jeugd. „Dat betekent niet per definitie dat je iets heel heftigs hebt moeten meemaken. Ik heb vrouwen in mijn praktijk die een fijne jeugd hebben gehad, maar zich toch minderwaardig voelen. Vaak kan de oorsprong al in een kleine gebeurtenis zitten. Ons angstsysteem schiet al heel snel aan als het getriggerd wordt.”

„Als mens zijn we net als zoogdieren ingesteld om te kunnen overleven. Angst is daarvoor noodzakelijk. Wij hebben een ingebouwd angstsysteem dat reageert op gevaar. Vroeger gebruikten we dat heel letterlijk. Als we een gevaarlijk roofdier zagen, wisten we dat we moesten oppassen. Inmiddels hebben wij het angstsysteem in veel gevallen niet meer nodig, maar is het nog steeds heel actief. Als we alleen al denken dat we ergens bang voor moeten zijn, gaat ons angstsysteem aan. In de realiteit waarin wij nu leven is dat helemaal niet handig. Hierdoor zijn we zoveel tijd kwijt aan overthinking dat wij meer in het verleden en de toekomst leven dan in het hier en nu. Al die negatieve gedachten zijn gewoonweg ontzettend zonde en onnodig. Negen van de tien keer maak je je namelijk zorgen om niks. Jammer genoeg is ons lichaam zo ingesteld dat we meer focussen op negativiteit dan positiviteit”, aldus Mewe.

Kun je deze negatieve gedachten doorbreken?

Wanneer je de negatieve gedachten wilt doorbreken is het belangrijk dat je jezelf bewust bent van het ingebouwde afweermechanisme. „Je kunt in een mallemolen van gedachten terechtkomen. Als een bepaalde trigger je angstig of gestresst maakt, voel je dat in je lijf. Je hoofd wordt meteen gebombardeerd met een woordenstroom. Een mooi voorbeeld is wanneer je een mailtje krijgt van je baas waarin staat: ’Heb je zo eventjes een paar minuten voor me?’ Binnen no time zit je hoofd vol negatieve gedachten: ’Oh jeetje, heb ik iets verkeerd gedaan? Vorige week ben ik ook al op het matje geroepen. Heb ik iets over het hoofd gezien? Dadelijk word ik ontslagen.’”

„Het is belangrijk dat je jezelf bewust wordt van deze woordenstroom. De triggers en negatieve gedachten zullen altijd blijven, maar je kunt er wel voor kiezen om er niet in mee te gaan. Wees ervan bewust dat het je innerlijke criticus is die aan het woord is. Probeer er vanaf een afstandje naar te kijken en roep dat stemmetje in je hoofd tot de orde: ’Nou oude zeurkous, ik heb je even niet nodig.’”

Volgens Mewe kan het ook helpen om de criticus te vervangen door een vriendelijke stem. „Wanneer je beste vriendin na een sollicitatiegesprek in paniek belt, zal je tegen haar waarschijnlijk veel minder hard zijn dan tegen jezelf. Probeer voor jezelf ook eens wat meer compassie te hebben. In de praktijk is te zien dat het kritische stemmetje minder vaak verschijnt, wanneer mensen bewust het vriendelijke stemmetje opwekken. Uiteindelijk zal die criticus hierdoor steeds minder hard gaan tetteren.”

Een andere praktische tip: wanneer je op je houding let, kan je zelfvertrouwen en zelfbeeld ook toenemen. „Uit onderzoek is gebleven dat een krachtige houding, dus kin naar voren en borst vooruit, zorgt voor een sterker gevoel van zelfvertrouwen dan wanneer je een ingedoken houding aanneemt”, aldus Mewe.

Moet je negatieve gedachten altijd proberen te onderdrukken?

Negatieve gedachten zijn vervelend, maar het is ook belangrijk dat je jezelf realiseert dat het onderdeel is van het leven. „Gedachten hebben invloed op je gevoel en je gevoel heeft weer invloed op je gedrag. Op het moment dat je negatieve gedachten probeert te doorbreken heeft het ook direct effect op je gevoel. Het is geen quick fix. Je zult veel moeten oefenen en af en toe mag je die negatieve gedachten en gevoelens best voelen. Op het moment dat je alle negativiteit uit je leven dempt, zal er namelijk ook minder ruimte zijn voor ultiem geluk. Zonder diepe dalen, ook geen hoge pieken.”

