Waarom wijst hij me steeds af?

Ik denk dat mijn man een fysiek mannenprobleem heeft. Want als er een andere oorzaak is voor ons gebrekkige seksleven, weet ik niet of ik wel bij hem kan blijven. Misschien wil hij dat ook niet eens… Dat zou ik heel erg vinden, want we zijn bijna vijfentwintig jaar getrouwd en het grootste deel van de tijd heel happy met elkaar. We hebben een prima leven samen, ook nu de kinderen het huis uit zijn. Althans, dat vind ik. Ik weet dat ik er met hem over zou moeten praten, maar durf het eigenlijk niet. Want zolang we het er niet over hebben, bestaat het probleem misschien alleen in mijn hoofd.

Piekerstand

Ik weet niet eens meer wanneer we ‘het’ voor het laatst hebben gedaan. Hoe erg is dat? En zo oud zijn we nou ook weer niet. We zijn allebei begin zestig en (ik althans) nog behoorlijk fit. Hij is nooit een enorme knuffelaar geweest, maar ik lees geregeld in de bladen dat zelfs hoogbejaarden nog genieten van seks. Waarom gebeurt er bij ons dan niets meer tussen de lakens?

In eerste instantie was ik zelf de aanleiding dat de frequentie van onze vrijpartijen daalde van één keer per week, naar één keer per maand, naar… tja, geen idee. Maar ik had toen veel zorgen aan m’n hoofd over de verslechterende gezondheid van m’n moeder, die inmiddels dus is overleden. Ik snap niet hoe anderen dat doen, maar ik kan niet zomaar de knop omzetten voor een fysiek feestje daar beneden als boven de lakens mijn hoofd in de piekerstand staat. Gelukkig maakte mijn man daar nooit een punt van. Hij is lief en begripvol en snapte het wel.

Geen respons

Maar goed, dat ligt inmiddels alweer ruim een jaar achter ons. Ik doe van alles om ons ingedutte seksleven weer aan te slingeren, maar ik krijg nul respons van mijn man. Hij is te moe, of moet vroeg op, of gaat juist veel later pas naar boven, omdat hij nog iets wil afkijken op tv of een verhaal wil uitlezen in zijn boek. Vroeger deden we dat lezen gezellig samen voor het slapengaan. Lekker knus in de kussens tegen elkaar aan en soms gingen we dan al voetjevrijend steeds verder… Als we tegenwoordig al tegelijk in bed belanden, lijkt het wel of hij gewoon geen huidcontact meer met me wil. Hij bakert zichzelf in als een baby in het dekbedovertrek en dat vind ik dan zo ontmoedigend, dat ik niet eens de moeite neem om nog tegen hem aan te kruipen.

Wat ik zo gek vind, is dat hij zelf geen enkel initiatief meer neemt, terwijl je toch altijd leest dat mannen een groter libido hebben dan vrouwen en altijd wel willen vrijen. Zou hij last hebben van erectieproblemen? Of vindt hij me gewoon niet meer aantrekkelijk en wordt hij niet meer opgewonden van mij? Ik weet heus wel dat ik er niet meer zo sexy uitzie als in onze begintijd, maar dat geldt ook voor hem. En ook al kost het soms wat meer moeite om de boel op gang te krijgen, dat is toch geen reden om het niet eens meer te proberen? Of... heeft hij misschien een ander?

Hij is absoluut geen prater en zelf durf ik er niet goed over te beginnen, want ik ben bang voor het antwoord. En ik wil gewoon oud worden met deze man en vader van mijn kinderen. Maar moet ik voortaan dan maar genoegen nemen met een leven zonder intimiteit? Dat vind ik wel heel armoedig.

