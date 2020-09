Daghoroscoop 24 september

VANDAAG JARIG

Persoonlijke veranderingen, met name op seksueel gebied worden voorzien. U gaat een actiever rol spelen en uw liefdeleven zal meer gericht zijn op idealisme, waardoor een ander kaliber mensen in zicht komt. Zorg voor uw gebit en spaar uw lever. Spaar eind december vooral uw rug.

RAM

Als u financieel actief wilt zijn moet u daar tijd in steken. Laat u niet dwingen te goochelen met cijfers; Jan geld afnemen teneinde Piet te kunnen betalen zal u uiteindelijk berouwen. De kans te scoren kan even snel ontstaan als verdwijnen.

STIER

U functioneert nu beter in een groep dan in uw eentje, al kan uw interesse snel verdwijnen. Wees kritisch in de keuze van de mensen met wie u wilt omgaan. U kunt de blits maken in nieuw gezelschap maar u vervelen met oude vrienden.

TWEELINGEN

Liefde en seks spelen een belangrijke rol in uw leven en zonder deze geneugten ziet het er saai uit. Sta open voor nieuwe manieren om uw werk te doen. Werkgevers moeten gebruik maken van nieuwe technologie.

KREEFT

Houd alle communicatielijnen open nu de kosmos aandacht besteedt aan uw wensen. Een doel dat u onbereikbaar waant kan plotseling binnen handbereik komen. Een vriendschap die meer zorgen dan plezier bood kan opleven.

LEEUW

Anderen kunnen uw tijd en aandacht claimen waardoor er weinig tijd overblijft om over uw eigen problemen na te denken. Dat kan een zegen zijn maar lost niets op. Neem tijd voor zelf- analyse, dan komt u tot bevrijdende conclusies.

MAAGD

Het plannen van een vakantie kan moeilijk zijn. Maak afspraken liefst via het internet dan hoeft u niet lang in de wacht te staan. Trek u niet te veel aan van onderbrekingen en windt u evenmin op over triviale, onbelangrijke kwesties.

WEEGSCHAAL

Als onenigheid ontstaat over een erfenis of bezittingen moet u op zoek naar een loyale medestander. Het kan moeilijk zijn uit te maken wie recht heeft op wat en hoeveel. Zorg dat u de koek eerlijk verdeelt en hak knopen door.

SCHORPIOEN

De dag kan gevuld zijn met interacties die variëren van discussies met collega’s tot zakelijke onderhandelingen en een romantisch samenzijn. Een vriend(in) kan liegen en dat komt later vandaag uit. Laat het niet escaleren.

BOOGSCHUTTER

Uw bedoelingen, motivatie en zelfs manipulaties kunnen aan het licht komen . Gewillige lieden zullen geen problemen hebben met de invloed die u uitoefent maar onafhankelijke types kunnen rancune opbouwen en tegenstribbelen.

STEENBOK

Door romantische interventie kan een persoonlijk project een meesterwerk worden. Vrijgezellen kunnen een nieuwe liefde tegenkomen waardoor hun leven van het ene moment op het andere ingrijpend verandert.

WATERMAN

Uw vastberadenheid en richting kunnen worden getest en u zult moeten besluiten waar u met uw kostbare tijd en energie heen wilt. Wat het lot met u voor heeft kan sterker zijn dan de best ontworpen plannen en goede voornemens.

VISSEN

Een prima dag om u te verdiepen in paperassen, rekeningen te betalen en afspraken te maken met mensen die ver weg wonen. Hebt u een eigen bedrijf dan kunt u goede vorderingen maken doordat u onverwacht veel feedback krijgt.