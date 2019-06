’Doe niet net alsof alle meisjes een fitgirl kunnen worden’

Foto ter illustratie: Ⓒ Hollandse Hoogte

VROUW-eindredacteur Mariët is van mening dat er gewaarschuwd moet worden voor fitgirls. ”Fitgirls doen alsof het voor alle meisjes een haalbare kaart is om zo te leven en er zo uit te zien. Maar een echte fitgirl zijn én blijven is als topsport bedrijven; daar ben je 24/7 mee bezig. Doen alsof je het erbij kan doen, veroorzaakt bij veel meisjes uiteindelijk alleen maar teleurstelling. Een waarschuwing zou geen overbodige luxe zijn.”