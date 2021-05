Enquête: Welke ’winst’ heb jij uit de pandemie gehaald?

Het waren rare maanden. Niets was meer zoals het was in al die weken waarin Covid19 om zich heen greep. Maar zo langzamerhand gaan we toch weer steeds meer terug naar het leven zoals het was voordat corona toesloeg. En toch zal het waarschijnlijk nooit meer helemaal worden zoals het ooit was, omdat we in dat gekke jaar immers ook heel veel veranderd hebben waar we achteraf eigenlijk best blij mee zijn.

Op de redactie zijn we benieuwd wat voor jou de ‘winst’ is van ruim een jaar lang leven met een pandemie. Vul hier de enquête in en lees alle antwoorden terug in de krant van De Telegraaf op 2 juni.