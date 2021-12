Er liggen twee deelnemers niet alleen bij elkaar in bed te slápen...

De 38-jarige Marcel heeft tijdens de ceremonie niet alleen een dasspeld gekregen van Prince Charming, maar ook een speciale brief. Terwijl hij zich dezelfde avond nog terugtrekt om de envelop in z’n eentje in alle rust te openen, blijkt er geen handgeschreven liefdesbrief van vier kantjes in te zitten maar slechts twee getypte zinnen. In het Italiaans. Daar sta je dan zonder je mobiele telefoon en Google Translate. Gelukkig is daar Michael die wel een aardig woordje Italiaans spreekt, maar helaas keihard door de mand valt. Ook hij komt niet verder dan het woord ceremonie.

Speedo’s en ananassen

Voor de twijfelachtige Marcel is dit uiteraard genoeg voer om vervolgens de hele nacht geen oog dicht te doen. Gelukkig brengt de aqua-aerobic les van Jakop en Jimmy de volgende ochtend de nodige afleiding om de nieuwe dag alsnog fris en fruitig te beginnen. Wat had ik daar trouwens graag aan meegedaan! De sfeer in Il Palazzo zat er eindelijk goed in met al die gekleurde Speedo’s én ananassen in het zwembad.

Tijdens de groepsdate – shoppen in modestad Lecce – ziet Marcel eindelijk kans om uit zijn lijden verlost te worden. Hij spreekt op straat iedereen – maar dan ook echt iedereen! – aan om hem te helpen bij het vertalen van de twee belangrijke zinnen. Helaas spreekt er geen Italiaan een woord Engels. Ik had vervolgens nóg meer met hem te doen. Uiteindelijk heeft Marcel beet en blijkt de boodschap te zijn dat hij vrijstelling heeft voor de volgende ceremonie. Goh, wat een verrassing. In plaats van een vreugdedansje of een boost zelfvertrouwen, zegt Marcel rustig dat hij het lastig vindt voor de andere elf mannen. Ik wil hem op dat moment alleen maar knuffelen en denk: waren er maar meer Marcels op de wereld.

Crop top

De missie van de shoppingsessie is ‘dress as you are’. Laten we eerlijk zijn; wat een vreselijke opdracht! Ik zou niet weten wat ik zelf zou uitkiezen, maar de mannen blijven er vrijwel allemaal rustig onder. Teddybeer Rick gaat voor latex en ‘oogcontact Casper’ gaat voor een fannypack, want hij heeft een georganiseerde persoonlijkheid. (Snapt iemand deze verwijzing?!)

Ook tijdens het festival zit de sfeer in Il Palazzo er goed in en lijkt iedereen te genieten. Wat is Prince Charming trouwens sexy als hij danst! Iedereen heeft zich uitgedost, nou ja bijna iedereen. Want ‘Linnen Lars’ gaat voor duurzaam, zo vertelt hij tijdens het nieuwe voorstelrondje. Lesley is de ‘intro extra’ en haalt in panterprint de extravert in zichzelf naar buiten. Mijn favoriet Marcel sluit het rondje af, maar komt helaas van de zenuwen niet uit zijn woorden. Staat ie daar lekker ongemakkelijk te zijn in z’n neon gele crop top en opgeschilderde sokken. Ik wilde hem natuurlijk het liefst weer knuffelen.

Kwetsbaar

Gelukkig weet Rick de aandacht al snel op zichzelf te vestigen door in een halfnaakte outfit nóg meer van zichzelf te laten zien. Hij vertelt de prins dat hij heeft gewerkt in de porno-industrie. Rick is er zelf gelukkig trots op, maar hij heeft zijn familie er pijn mee gedaan vertelt hij geëmotioneerd. (Zei hij trouwens nou echt dat hij zijn studie Marketing en Architectuur in zijn baan als porno-acteur heeft toegepast?!) De prins reageert hartstikke positief en met een open mind, hij heeft er in zijn eigen woorden ‘geen oordeel op zitten’. Dat oordeel heeft Jimmy duidelijk wel, maar dat terzijde.

Ik was bijna vergeten dat de kandidaten met de beste festivaloutfit een date kunnen winnen. Maar de twee mannen die het minst zijn verkleed vallen vervolgens in de prijzen. Roy is een van de gelukkigen, want hij heeft een minuscuul hartje op zijn wang getekend. Marcel zit vervolgens in zak en as, omdat hij zijn verf aan Roy heeft uitgeleend. De blonde Scott is de andere gelukkige, want achter zijn roze strikje zit een kwetsbaar verhaal. Terwijl het toch echt Rick was, die zich die avond het aller kwetsbaarst heeft opgesteld. Misschien had hij zijn baard eerder moeten afscheren. Want hallo?! Hij was ineens getransformeerd in een topmodel. Wat staat hem dat goed!

Aantrekkingskracht

De date met z’n drieën blijkt flyboarden te zijn en wat leek het mij hilarisch om Marcel te zien stuntelen op het water. Deze watersport gaat prins Chris uiteindelijk het beste af en tijdens de een-op-date op de boot is het Scott die de meeste indruk maakt. De aantrekkingskracht spat ervan af. Hun benen en armen liggen dan ook helemaal in elkaar verstrengeld, terwijl ze elkaars handen steeds zachtjes strelen. Roy staat ondertussen al drie uur lang pirouettes te draaien in de lucht, maar daar hebben ze beiden duidelijk geen oog voor.

Helaas voor Roy blijkt hij het terug in de villa totaal mis te hebben, als hij aan de andere mannen vertelt safe te zitten tijdens de volgende ceremonie. Want diezelfde avond mag hij als enige zijn koffers pakken. De ceremonie had voor mij een stuk spannender gemogen, het is ook meteen de eerste keer dat er niet gehuild wordt. Maar dat wordt volgende week ruimschoots ingehaald, want OMG we moeten het over de tease hebben!

Seks

De prins komt namelijk na de ceremonie voor het eerst terug in Il Palazzo. En hoe! Hij wil ‘oogcontact Casper’, die net zijn tanden staat te poetsen, zo snel mogelijk spreken. Waarschijnlijk is Chris - oftewel de productie - ergens achter gekomen wat niet door de beugel kan. Capser wordt niet op hetzelfde vliegtuig als Roy gezet, want de volgende dag zien we hem geëmotioneerd (hij heeft dus emotie!) iets aan de prins proberen te vertellen. Vervolgens is het Prince Charming zelf die ’s avonds in huilen uitbarst en of dat nog niet drama genoeg is, gebeurt waar iedereen op hoopt! In aflevering vijf liggen er twee deelnemers niet alleen bij elkaar in bed te slapen... Welke kandidaten zouden er voor elkaar gevallen zijn en seks hebben? Ik houd het niet meer! En ik kan niet wachten tot volgende week…