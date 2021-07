’Haar glansrijke carrière is slecht voor mijn ego’

Zijn vrouw begon een ‘webshopje’ en dat werd een gigantisch succes. Is hij daar blij mee? Nee. Ⓒ Getty Images

Zijn vrouw begon een ‘webshopje’ en dat werd een gigantisch succes. Is hij daar blij mee? Nee, hij denkt met weemoed terug aan de tijd dat ze hem nog nodig had. Dit, en meer om van te smullen, is te lezen in de nieuwste VROUW Glossy Opgebiecht Special.