„Is dat je zus?” „Nee, de stiefmoeder van mijn kinderen.” Zeldzaam zijn de verhalen van bio-moeders en stiefmoeders die met elkaar bevriend zijn. Veel meer horen we geluiden van de (h)ex(ks) die ons het leven zuur maakt en partnerlief die in een vechtscheiding monddood is gemaakt over de zorg en keuzes rondom de kids. Ontelbare ervaringen en verhalen over hoe slecht de relatie is na de scheiding, als er al sprake is van een relatie. Van co-ouderschap naar parallel ouderschap. Veel rustiger, voor de ouders dan. Maar het kan ook anders!

Gevechtloos scheiden

Ik trouwde Michael op 1 juni 2011. In 2012 en 2016 kregen we onze kinderen, twee jongens. Op 26 juli 2017 was onze echtscheiding definitief in het gemeentelijk register opgenomen. We waren gescheiden ouders. We namen fysiek afstand van elkaar en kregen beiden onze eigen huis. Één ding was het allerbelangrijkste, dat onze jongens gelukkig bleven.

Gelukkig konden Michael en ik dan ook samen met één advocaat onze scheiding financieel en gericht op een gebalanceerd ouderschapsplan regelen. We gunden elkaar ook al het geluk, wetende dat het dan ook met de jongens goed zou gaan. Geen van beiden stond stil bij of open voor nieuwe liefde.

We vonden beiden rust in een eigen thuis en de kinderen verbleven week op week af bij mij of bij Michael. Na enige tijd wandelden er dan toch mensen het leven binnen, die het hart weer vulden en zorgden dat de liefde weer ging bloeien. Een fase van eerst zelf ontdekken ging van start, zonder dat de kinderen er iets van mee kregen.

Michael en ik hadden afgesproken dat we elkaar over een nieuwe liefde zouden inlichten, voordat we deze aan de kinderen introduceerden. Niet om goedkeuring te vragen, maar om elkaar deelgenoot te maken van dat er een waardevolle ontmoeting aanstaande was. De kinderen zouden gaan kennismaken met de nieuwe liefde.

Op een of andere manier gebeurde dit ongeveer gelijktijdig aan beide kanten. Zo kwam Liesbeth in het leven van Michael. De eerste jaren was het de kat uit de boom kijken en had vooral Liesbeth er moeite mee dat ik Michael had verlaten, terwijl er jonge kinderen in het spel waren. Dit hoorde ik pas jaren later, nadat we met elkaar in gesprek gingen.

In het begin waren de wisselmomenten dus bij voorkeur als Liesbeth er niet was of bracht Michael de kinderen naar mij. Ik was vooral blij voor Michael dat hij een lieve, betrokken en zorgzame vrouw had gevonden waar hij gelukkig mee is. Nog belangrijker vond ik dat de kinderen voor lof over „Liesje” spraken, wat mij het geruststellende gevoel gaf dat zij met veel liefde voor hun zorgde als ze daar waren. Dat ik niet echt gewenst was, deed mij minder. Daar draaide het niet om: hun huis, hun grenzen.

Van nooit contact naar collega’s, tot vriendinnen. In de eerste jaren ging het contact tussen mij en Liesbeth niet verder dan „ik weet dat je bestaat.” Zonder haat of nare gevoelens, meer met respect voor elkaars rol in de gezamenlijke delen van het leven. Zij als stiefmoeder en ik als biologische moeder van de twee jongens die ik en Michael hebben.

Op een dag belde Michael mij; „Tess, kan jij niet eens met Liesbeth bellen? Ze is op zoek naar een leuke baan en jij kan vast voor haar wat betekenen.” Ik dacht niet lang na en zei direct „Tuurlijk, ze mag me bellen hoor!.” Een uur later hing Liesbeth aan de lijn en spraken bijna twee keer zo lang. Over wie we waren (want nog nooit echt uitgebreid geïntroduceerd), wat we deden (buiten zorgen voor twee jongens) en wat ik voor haar kon betekenen.

Voor we het wisten werd ze aangenomen als mijn collega, later werd ik haar leidinggevende en inmiddels is er een bijzondere vriendschap ontstaan. We gaan uit eten, volgen workshops samen en voeren diepzinnige gesprekken over ingewikkelde dingen in het leven.

Gelijke zielen

Hoe gek ook, maar Liesbeth en ik lijken op elkaar. Mensen verwarren ons regelmatig. Collega’s die niet wisten of ze mij of Liesbeth aan de telefoon hadden, ouders op het schoolplein die ons verwarren en de ober op het terras die vraagt of we zussen zijn. Het gebeurt. Wij vinden het niet gek meer, in het begin was het een beetje raar. Maar vooral voor de andere partij, als wij uitlegden wat we van elkaar waren. Mensen reageren altijd verbaasd, zo van „huh, gaan jullie met elkaar om? Vrijwillig?” Vooral dat laatste is bijzonder om te horen. Ja, wij gaan vrijwillig met elkaar om en sterker nog; met veel plezier! We zijn geen zussen, maar wel goede vriendinnen.

Dag van de bonusmoeder

Op 1 april organiseert Liesbeth samen met een andere bonusmoeder Irma een dag speciaal voor stiefmoeders, cadeaumoeders, liefmoeders, plusmoeders, bonusmoeders mét of (nog) zonder eigen kinderen.

