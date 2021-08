’Doei, ik ben weg, ik ga een paar dagen naar mijn minnaar in de Elzas’

Bij Chaundae zitten de tranen hoog. Drie maanden lang mag ze in Rome vertoeven, rondscheuren met een scootertje, Italiaanse jongens op onsympathieke wijze belachelijk maken en haar gastgezin neemt haar en haar mede au pairs ook nog eens mee naar een wijngaard. Maar het is haar allemaal niet genoeg. Want de kinderen zijn zo druk. En ze zit hier natuurlijk niet alleen om de ouders te ontlasten. Het moet voor haarzelf ook een beetje leuk blijven… ‘Ik heb besloten weg te gaan’, zegt ze tegen de verbijsterde moeder. ‘Wanneer? Vandaag.’ Daar zit je dan als werkende ouders. Opzegtermijn zodat er iemand anders kan worden gezocht? Nou nee, daar heeft Chaundae geen zin in; bedankt voor de gastvrijheid en zoek het verder maar lekker uit. Het verdrietige snoetje van het oppaskindje spreekt boekdelen…

Obstinate puber

Even terug in de tijd naar 1982. We gingen verhuizen; van Groningen naar Tilburg. En hoewel Brabants van origine, zag ik daar enorm tegenop. Hoezo een cultuurclash. Ik werd er geen gezelligere puber van. Ik vermoed dat mijn vader en stiefmoeder een zomervakantie met een obstinate puber niet helemaal zagen zitten. Hoe dan ook, ik werd een soort van uitgeleend. Met instemming van mezelf, dat dan weer wel. Ik zag de zomer ook niet meer zo zitten. Zeker niet met die mensen door wie ik zo’n 250 kilometer bij mijn vrienden vandaan was gesleurd en bij de jongen vandaan waarvan ik zeker wist dat het de liefde van mijn leven was (vergissing, zo bleek al snel)

Ik werd au pair, voor een vakantieperiode van drie weken. Want mijn stiefmoeder kende nog wel iemand. En die had weer een vriendin. En daar de zus van… Het ging om twee jongetjes van 5 en 7, een Franse moeder die geen Nederlands sprak en een vakantiebungalow in Noord-Frankrijk. De vader in kwestie bleef in Nederland, want die moest werken en anders zat die moeder zo alleen met die twee knapen.

Doei, ik ben weg...

Nauwelijks aangekomen, ik had het plastic zwembadje nog niet opgeblazen, of de moeder wees me op het keukenkastje. ‘Kijk’, zei ze, ‘hier staat pasta, rijst en tomatensaus. Daarachter staan blikken erwtjes en sperziebonen, brood vind je in de diepvries en appelsap, kaas en worst in de koelkast. Doei, ik ben weg. Ik ga een paar dagen naar mijn minnaar in de Elzas. Jij redt je wel met de jongens hè?’

Ik was 17. De mobiele telefoon bestond nog niet. Mijn verantwoordelijkheden hadden zich tot op dat moment niet verder gestrekt dan het in leven houden van mijn grasparkiet. Ik had weleens op een buurjongetje gepast, maar alleen als die al sliep.

Schandaal

Eerlijk, ik heb geen idee hoe ik die dagen heb overleefd. Laat staan hoe ik die kinderen bezig heb gehouden. Het huisje stond in een vakantiepark en er staat me vaag iets bij van een speeltuin. Verder heb ik het hele gebeuren geblockt. Ik herinner me alleen hoe boos mijn vader was, toen ik eenmaal weer thuis, het verhaal vertelde. Zo’n overspelige Franse troela die haar kinderen achterlaat bij een puber. Hij vond het een grof schandaal. En dat was het ook.

Wat ik in ieder geval niet heb gedaan, is die kinderen zomaar achterlaten. Je begint aan iets en je maakt het af. Ik heb dus niet gezegd, toen de dingen me niet aanstonden: heel jammer, maar ik ben weg. Toedeledoki, stuur de post maar door naar een hotel.

Au Pair

Ik heb de serie Au Pair met stijgende verbazing gekeken. Wat een verwende krengen. En dan bedoel ik niet alleen die Italiaanse koters die een beetje in het rond prikken met vorken, zich verschansen tussen hun oeverloze rommel aan speelgoed en gillen dat ze ‘de oppas haten’. Die zou ik inderdaad ook met liefde achter het behang plakken.

Maar hallo, hoe verwend zijn de Nederlandse jongeren die drie maanden in Rome doorbrengen en dan overal over klagen, ‘want ik ben hier niet alleen voor het gezin, ik ben hier ook voor mezelf.’ Boehoe, moet ik eens mee aankomen op mijn werk: beste hoofdredacteur, dat interview? Daar heb ik echt geen zin in. Ik ben hier niet alleen voor de krant, ik ben hier ook voor mezelf.’ Ik denk dat ie gillend van het lachen onder de tafel ligt en me vervolgens de laan uitstuurt.

Het leven is niet altijd leuk

Lieve meisjes en jongens, ik heb een hele grote verrassing voor jullie: het leven is niet altijd leuk, werken doe je niet voor je lol en ook de minder fijne klussen moeten worden geklaard. Wen er maar aan. Zo is het leven.

Overigens waren niet alle au pairs even egocentrisch. Hulde voor de altijd vrolijke Nikkie en vooral ook voor de onverstoorbare Joshua die niet eens rechtop kon staan in zijn tijdelijke slaapkamer, volledig werd afgewezen door het oppaskindje en toch de moed erin hield en haar (en mijn!) hart veroverde. Het is dat mijn dochter al verkering heeft…