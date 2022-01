Vragen voor dokter Tamara: hoe weersta ik verleidingen?

Mag je chocolade als je ongesteld bent of als je een verjaardag hebt?

Dokter Tamara: „Af en toe een stukje chocolade kan prima bij een gezonde leefstijl. Het draait om balans. Als je de rest van de dag gezond en volwaardig eet, kan een stukje chocolade prima. Het liefst dan pure chocolade van boven de 70 procent cacao, daar zit minder suiker in. Houd het ook bij een paar blokjes en niet een hele reep. Er is niets verboden in de challenge. We geven je enkel adviezen waar je je aan kunt houden, maar het is vooral belangrijk om er je eigen draai aan te geven. Juist dan kun je het op de lange termijn volhouden.”

Hoe weersta ik verleidingen in het weekend als alcohol en lekkere tussendoortjes?

Dokter Tamara: „Die verleiding is zeer herkenbaar. Probeer of je de verleiding kunt vermijden of beperken. Geef bij anderen aan dat je meedoet aan de challenge, dan kunnen ze er rekening mee houden. Er bestaan veel koolhydraatarme hapjes die je op tafel kunt zetten, bijvoorbeeld snackgroente met een dipje. Alcohol drinken zou ik helemaal proberen te vermijden. Naast dat het veel calorieën bevat en niet gezond voor je is, haalt het je remmingen weg waardoor je meer gaat eten.”

Waarmee kan je vis vervangen?

Dokter Tamara: „Je mag gewoon je eigen draai aan de recepten geven. Het is geen enkel probleem als je geen vis lust of het niet wilt gebruiken in de gerechten. Ik vind zelf halloumi, tofu en tempeh lekker. Je kunt ook wat extra noten, kip of groenten aan het gerecht toevoegen in plaats van vis.”

Heb je tips om minder dure boodschappen te doen?

Dokter Tamara: „Groente en fruit kun je op de markt of in de aanbieding in de supermarkt kopen. Het scheelt ook al veel als je boodschappen in een goedkopere supermarkt doet. Of koop groenten uit de diepvries. Daarnaast zijn grote verpakkingen van bijvoorbeeld noten voordeliger. Als laatste is mijn tip om vis uit de diepvries te kopen. Dat is een stuk goedkoper dan verse vis.”

Wat vind jij van intermittent fasting?

Dokter Tamara: „Als intermittent fasting goed past in je leefstijl, is het prima om dit te doen. Intermittent fasting kan heel gezond zijn, met name voor je hart, vaten en spijsvertering. Het is wel belangrijk dat je lichaam alle voedingsstoffen binnenkrijgt. Je moet voldoende eten, dus niet minder dan 1500 kcal. Te weinig eten remt je stofwisseling af. De kwaliteit van je voeding is ook belangrijk. Zorg ervoor dat minimaal 80 tot 90 procent kwalitatief goede voeding is, dus niet bewerkt of uit pakjes en zakjes. Bij intermittent fasting is kwaliteit en hoeveelheid erg belangrijk. Mocht je tijdens de challenge aan intermittent fasting doen, kan je bijvoorbeeld om 10.00 uur ontbijten, om 14.00 uur lunchen en om 18.00 uur avondeten.”

Wat kan ik doen met de ingrediënten die overblijven?

Dokter Tamara: „Je hoeft niet letterlijk het weekmenu te volgen. Heb je bijvoorbeeld wat groente over, dan kun je de volgende dag daar een groente omelet van maken. Of maak dubbele porties en bewaar het in de koelkast of diepvries. Dat scheelt ook weer tijd op drukke dagen. Je mag ook gewoon twee dagen hetzelfde eten.”

Is de hoeveelheid noten in de recepten niet te veel?

Dokter Tamara: „Wij gebruiken geen vlees. Om toch aan je vetten en eiwitten te komen, voegen we noten toe aan de recepten. Plantaardige recepten bevatten soms erg weinig calorieën. Die noten zijn dus een goede toevoeging. Je wilt ook niet te weinig eten.”

Mag ik zout toevoegen aan de recepten?

Dokter Tamara: „Je mag zeker een snufje zout naar wens toevoegen. We gebruiken geen kant- en klaarmaaltijden, pakjes en zakjes. Daar komt 80% van onze zoutinname vandaan. Als je het menu volgt kan er dus best wat zout bij. Je mag maximaal zes gram zout op een dag, daar kom je met ons menu echt niet aan. Het is vaak ook even wennen om minder zout te eten. Geef je smaakpapillen de tijd om te wennen aan minder zout en minder suiker.”

In kaas zit veel zout. Is zoveel kaas eten dan wel goed?

Dokter Tamara: „De hoeveelheid zout verschilt per soort kaas. Wij hebben in onze weekmenu’s ervoor gezorgd dat je dagelijks niet boven de zes gram zout komt. In bewerkte vleeswaren, pakjes, zakjes en sauzen zitten veel zout. Deze komen niet in de challenge voor. Omdat je tijdens de challenge geen vlees eet, moet je eiwitten en vetten ergens anders uithalen. Bijvoorbeeld uit kaas. Je eet niet te veel zout als je het menu volgt, je zou zelfs nog een snufje zout kunnen toevoegen.”

Ik ben nog steeds niet afgevallen. Hoe kan dit?

Dokter Tamara: „De weegschaal kan misleidend zijn. Als je maar één keer per week weegt kan het zijn dat je net die dag wat meer vocht vasthoudt en daardoor zwaarder bent. Het lijkt dan alsof je stilstaat qua gewicht, terwijl je in werkelijkheid wel bent afgevallen. Dit kan erg demotiverend werken. Je kunt ervoor kiezen om jezelf meerdere keren per week te wegen en daar een gemiddelde van te nemen. De gemiddelden zet je dan per week naast elkaar. Ook kan de overgang invloed hebben op het gewichtsverlies. Als je in of na de overgang zit kan afvallen wat langer duren. Geef het de tijd. Tot slot kun je gewichtsverlies ook merken aan je kleding. Bijvoorbeeld een broek die losser zit of je riem die een gaatje strakker kan.

Voel je ook vrij om de porties aan te passen. De weekmenu’s zijn per dag rond de 1750 kcal. Een volwassen vrouw heeft gemiddeld gezien 2000 kcal nodig. Je zou met dit tekort van 250 kcal dus kunnen afvallen. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar je eigen leefstijl en of deze hoeveelheid daarbij past. Je kunt de porties vergroten of verkleinen.”

Meedoen

Onze Lekker in je vel-challenge is ook in 2022 gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je met ons meedoen? Ga dan naar de Lekker in je vel-pagina van VROUW of zoek op Facebook naar VROUW Lekker in je vel-challenge 2022. Je kunt je daar aanmelden voor de besloten Facebook-groep. En na aanmelding voor de VROUW Nieuwsbrief (vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan) mis je niets meer.

Heb jij een van onze recepten bereid? Dan zouden we het leuk vinden als je de foto’s van jouw creaties via de Lekker in je vel-challenge Facebook-groep deelt! Ook vinden we het leuk als je ons tagt op Instagram met @vrouw.nl en #LekkerInJeVel2022.