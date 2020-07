Wil je graag een partner? Met deze tips lukt het vast!

1. Wees eerlijk over je leeftijd

Uiteindelijk zul je, als het serieuzer wordt, toch met de billetjes bloot moeten over je geboortedatum. Vermeld gewoon de waarheid, en dus je echte leeftijd (ook al vind je die soms misschien maar moeilijk te accepteren!).

2. Gooi je wensenlijstjes overboord

Minimaal 1 meter zoveel lang, binnen een straal van zoveel kilometer… geen idee wat er allemaal op je lijstje staat, maar de liefde is geen Sinterklaasfeest! Het overkomt je! Je zal zien dat je zomaar ineens stapelgek wordt op iemand waarvan je het totaal niet had verwacht, en die niks heeft van wat wel op jouw wishlist stond!

3. Neem daten niet te serieus

Laat de moed niet in je schoenen zakken als je na date nummer zoveel teleurgesteld alleen naar huis hobbelt. Duik er zonder al te hoge verwachtingen in en zie maar waar het schip strandt. Zo heb ik bijvoorbeeld een paar hele leuke vriendschappen overgehouden aan online dates.

4. Fotovoorschriften

Foto’s met je kinderen, je ex, met al je vriendinnen (of mag ik er soms eentje uitzoeken), foto’s springend in de lucht met je armen uitgestrekt en je benen in getrokken (geen geintje, dit gebeurt gewoon!) of profielfoto’s samen met Marco Borsato, Lil' Kleine, Frans Bauer of andere BN’ers… DOE HET NIET!

5. In het echt

En als dat allemaal niet helpt; als je Tinder, Relatieplanet, Lexa en The Inner Circle inmiddels zonder resultaat 'uitgespeeld' hebt, je denkt dat je kansloos in de liefde geworden bent en je de hoop hebt opgegegeven, duik dan gewoon weer eens een keer ouderwets het terras op of kijk om je heen in de supermarkt! Daar is heus niks vreemds aan, hoor.

Zo hebben onze ouders, hun ouders en al je ooms en tantes de liefde gevonden! De liefde kan iedereen, zomaar, vanuit het niks overkomen. En dan, als je na weken, maanden en jaren swipen, appen en daten eindelijk De Ware gevonden hebt ja dan... dan begint het gesodemieter pas echt!