De 3 Maandag-zusjes... Weer samen dankzij de lockdown

Pagina VROUW Nederland, Vianen, 22 september 2020 Trio Lunedi V.l.n.r.: Lillian Maandag, Willemijn Maandag, en Annemarijn Maandag Ⓒ René Bouwman

De zusjes Annemarijn (29), Lillian (26) en Willemijn (24) Maandag hebben hun sporen verdiend in diverse musicals, maar nooit eerder deelden ze een muzikaal project. Tot corona hen terugbracht naar het thuisfront. Vroeger deden ze driestemmig de afwas, nu vervullen ze een langgekoesterde droom: samen optreden als - heel toepasselijk - Lunedì (Italiaans voor hun achternaam Maandag, red.). Hun eerste single Dreaming of the days is nu uit.