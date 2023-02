Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Moeder Michelle: ’Ik heb geen moment getwijfeld om mijn nier aan haar af te staan’

Door Lisa Vermeij Kopieer naar clipboard

’We kregen een go, maar een nier vind je niet zomaar even’ Ⓒ Anne Reinke

Tien jaar geleden kwam Michelle Huiman (32) er per toeval achter dat ze een chronische nieraandoening had. In 2021 ging ze zo hard achteruit, dat ze met spoed een donornier nodig had. Moeder Katy (65) bleek haar redding!