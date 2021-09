Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Lara (38) heeft long covid: ’Seks? Daar heb ik écht geen fut meer voor’

Lara: „Als hij een poging doet me over te halen tot seks, moet ik hem steevast teleurstellen.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Lara (38). Begin dit jaar kreeg ze corona. ’Ik was zo iemand die riep dat het ’gewoon een griepje’ was. Nu weet ik wel beter. Ik ben niet meer de Lara die ik ooit was. En ja, dat merk je ook in bed.’