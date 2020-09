’Kinderen die strijden tegen de kilo’s horen niet in een tv-programma’

Eerder deze week zag ik een aflevering van Jouw schuld dat ik te dik ben, een programma dat wordt uitgezonden door de EO. Ik zag een obese puberdochter met haar obese moeder een toneelstukje opvoeren voor de camera. De dochter wilde afvallen, de moeder moest daar om lachen, de dochter werd daarop boos, waarop de moeder excuus maakte en besloot haar kind te helpen. Het begin voor een afvalplan was gemaakt.

Tenenkrommend

Ik had een instant hekel aan de moeder. Welke opvoeder lacht er nou als het kind aangeeft last te hebben van overgewicht? Of dat in dit geval werkelijk aan de orde was, is nog maar de vraag. In alles voelde het aan als: ’Het is leuk voor de kijker als jullie het zo brengen!’. Ik gruwel van dat format. Je hoort een regisseur de instructies influisteren: ’Maak maar ruzie. Dik het maar aan!’. Het resultaat is tenenkrommende fake-tv. Niets wat je ziet voelt echt.

Maar goed, kind was te dik, moeder ook. En dus gingen ze sporten. Moeder had overal pijn en vond iedere inspanning er een teveel. En als het op eten aankwam, bestempelde de dochter alles als ’smakeloos’. Broccoli, kip... alles vond ze smerig. Lusteloos prikte ze in het eten. Ze miste de afhaalmaaltijden. Moeder en dochter begonnen de afvalrace op de verjaardag van de dochter en moeder had als verrassing toch een taart met in totaal 3.100 kcal gekocht. Ik zapte weg; meer onzin kon ik niet verdragen.

Bewustwording

In Nederland lijdt 16% van alle kinderen aan overgewicht. Serious sh*t. In het Verenigd Koninkrijk is één op de drie kinderen te zwaar. Die kant moeten wij niet op willen, maar we zijn wel hard op weg. Ik denk dat het verkeerd is om die bewustwording te creëren door van die ver-van-ons-bed-shows voor te schotelen. Ik voelde in niets herkenning bij het Britse gezin, net zoals ik vaak bij die overdreven Amerikaanse programma’s ook denk: ’Waar kíjk ik naar?’

Ik heb er heel veel moeite mee, kinderen inzetten om overgewicht onder deze doelgroep te bestrijden. De jongeren die aan deze serie hebben meegedaan, zullen voor altijd online terug te vinden zijn als ’dat baggervette kind’. En mocht het afvallen lukken, is dat natuurlijk een heel mooie en vooral fijne prestatie, maar als het niet lukt ’faal’ je ten overstaan van de ganse natie. Dat is voor een volwassene al bijna niet te dragen, maar een kind kan dat helemaal niet bolwerken, lijkt me.

Nasleep

De nasleep van dergelijke afvalprogramma’s kan enorm zijn. In Nederland zagen we Tanja Almuli (26) bij Obese afvallen. Ze kwam na afloop weer 25 kilo aan. Beeld je eens in wat een kind bij een terugval aan oordelen over zich heen krijgt. Het gaat niet alleen om dat getal op de weegschaal, het gaat ook over het zelfbeeld. Er zit vaak zóveel meer achter overgewicht.

Niet alles hoeft op tv. Punt. Ook niet als deze kinderen zelf instemmen met de opnames en de uitzending; ze beschikken nog helemaal niet over de capaciteiten om de lange termijngevolgen van zo’n deelname te overzien. Bescherm ze. Help ze gezond te worden in een veilige omgeving als hun eigen huis of het zorgstelsel. Het is zo’n kwetsbaar onderwerp. De strijd tegen de kilo’s hoort niet als entertainment aan notoire bankhangers te worden gebracht.