„Zullen we naar het strand gaan?” vroeg mijn vrouw. Mijn zoontje begon te joelen. Het was bloedheet. Ik keek bedenkelijk. Ik ben geen strandmens. Na vijf minuten in de zon ben ik krokant. Dat schuurt. De rest van mijn gezin is namelijk dol op het strand. „We kunnen ook lekker naar de Gaasperplas gaan”, opperde ik. De kleine man protesteerde. Toch was ik onverbiddelijk. „Dan kan ik in de schaduw zitten. Anders kun je me weer de hele avond insmeren met aftersun.”

Waterbaan

Mijn vrouw keek chagrijnig. Mijn zoontje ook. Bij de Gaasperplas klaarde hun humeur iets op. Het was er druk. Ik zocht naar een plekje in de schaduw. Bij een waterbaan waar kinderen konden spelen was het opvallend rustig. „Ik ga daar op dat bankje in de schaduw zitten. Heerlijk.” Mijn vrouw haalde haar schouders op en zocht naar een plekje in de zon.

Ik zat van de schaduw te genieten terwijl mijn zoontje zich vermaakte met andere kinderen. Ineens voelde ik iets in mijn nek kriebelen. Ik dacht aan een insect en veegde het voorzichtig weg. Het was een soort harige rups. Toen ik in de bosjes keek, zag ik er nog een paar rondkruipen.

Eikenprocessierups

Een kwartier later begon het. Kriebel die overging in martelende jeuk. Wild krabbend in mijn nek liep ik naar mijn vrouw. „Volgens mij ben ik gestoken door een rups”, zei ik. „Een rups kan niet steken”, zei ze droog. „Is het geen eikenprocessierups? Die zijn heel harig.” Ik beaamde dat het een harig beest was.

„Oei, dan ben je de klos”, luidde het enige commentaar. Die avond werd ik bijkans gek van de jeukende uitslag die van mijn nek naar mijn onderrug liep. Om de twintig minuten moest mijn vrouw me insmeren met een crème van 30 euro per tube. En bij elke smeersessie weer diezelfde triomfantelijke opmerking: „Had je maar naar het strand moeten gaan, daar heb je die rupsen niet.”