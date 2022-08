Ursula (50): ’Ik ben heel tevreden over mijn benen, ze zijn gespierd en slank’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Vijftig zijn voelt voor mij als een mijlpaal. Ik had het er laatst over met een vrouw die op dezelfde dag vijftig werd. Zij had moeite met deze leeftijd, maar ik helemaal niet. Je hebt namelijk een leeftijd bereikt waarop je een stuk wijzer bent. Natuurlijk kun je je heel oud voelen op je vijftigste of juist heel jong, maar dat ’ik wil me graag veertig voelen’, vind ik onzin. Ik wil er ook niet heel oud uitzien, maar ben blij dat ik deze leeftijd in goede gezondheid heb bereikt. Dat is niet iedereen gegeven. Deze leeftijd vind ik dan ook heel waardevol!”

Heb je een beautygeheim?

„Qua uiterlijke verzorging gebruik ik goede huidproducten en ga ik iedere zes weken naar de kapper. Maar mijn echte beautygeheim is dat je moet zorgen voor voldoende ontspanning en slaap. Kies bewust wat je doet op een dag. Wat vind ik leuk? Maak daar tijd voor vrij. Ga een keertje naar de sauna of het strand in plaats van je dag te vullen met alleen maar verplichtingen.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Het kuiltje in mijn wang! Ik heb er maar één en als ik lach zorgt het voor een lieve uitstraling. Ook ben ik heel tevreden over mijn benen. Deze zijn redelijk gespierd en slank. Mijn voeten vind ik ook mooi, omdat ze zo klein zijn. Ik heb maatje 36!”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik vind het jammer als ik zie dat er een rimpeltje bij is gekomen. Ik accepteer het wel, maar hoop altijd dat ik niet in één keer heel veel rimpels krijg. Dat ik niet op een dag in de spiegel kijk en denk: wow, ik zie er ineens veel ouder uit.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, ik ben heel gelukkig hoe mijn leven nu is. Zowel privé als met mijn werk. Ik vind het fijn om zelfstandig ondernemer te zijn, want hierdoor kan ik zelf mijn tijd indelen en vrij nemen wanneer ik wil. Ook heb ik nog steeds veel ambities. Ik ga in september met mijn man een nieuw bedrijf opstarten in psychische zorg voor werknemers, dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt! In het algemeen vind ik het heel leuk om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan.”

Wat houdt je jong?

„Dansen, sporten en wandelen. Oftewel: bewegen. Daardoor voel ik me altijd veel fitter. Ook vind ik het belangrijk om nieuwsgierig te blijven binnen mijn vakgebied. Ik verdiep me daarnaast in onderwerpen die ik interessant vind, zoals over gezond en lekker koken en sport. Maar ook in verschillende talen, economische ontwikkelingen en persoonlijke ontwikkeling.”

Heb je een levensles?

„Zorg goed voor jezelf. Klinkt cliché, maar zeker als je een gezin hebt ben je geneigd er altijd voor de ander te zijn. Daarom is het juist belangrijk jezelf eens voorop te stellen. En vergelijk jezelf niet te veel met anderen. Wat maakt het uit dat iemand anders bijvoorbeeld een grotere auto heeft? Kijk naar wat jij nodig hebt en wilt in het leven!”

