Daghoroscoop 21 juli

VANDAAG JARIG

Gezondheid, werk en carrière zijn de belangrijkste thema’s dit jaar. Bent u werkloos dan wachten u talloze kansen. Uw carrière kan voor opwinding zorgen – dat begon al vorig jaar maart en dat gaat nog een par jaar door. Opwinding impliceert verandering en drama. Uw gezondheid is goed.

RAM

Geef een creatieve slinger aan uw dagelijkse bezigheden, zeker als uw werk saai en routinematig is. Wees bereid enig risico te nemen als u naar ander werk verlangt en durf te gaan voor iets wat nieuw is, onzeker of onbekend.

STIER

Concentreer u op details die ertoe bijdragen het leven thuis stabieler en veiliger te maken. Raadpleeg een financieel adviseur over een investeringsplan teneinde uw geld ook werkelijk voor u te laten werken en uw toekomst veilig te stellen.

TWEELINGEN

Zeur niet, ga aan de slag, al zal het moeilijk zijn om een droom te realiseren. Doe wat gedaan moet worden één voor één en oefen geduld. Een vriendschap buiten uw gewone sociale kring zal meer plezier geven dan verwacht.

KREEFT

Een geschikte dag om uw kennis uit te breiden. Door instructies aandachtig te lezen van een nieuw apparaat en te experimenteren kunt u uw productiviteit vergroten. Een bijeenkomst verloopt goed als u voor wat humor zorgt.

LEEUW

Er zit wat spanning in de atmosfeer. Ga in op elke uitnodiging maar hoed u voor uw neiging uw omgeving te domineren. Er zullen anderen zijn die ook wat aandacht willen hebben en één van hen kan tot de sociale bovenlaag behoren.

MAAGD

Ga vroeger van huis dan gebruikelijk om verkeersproblemen te ontwijken. U kunt te maken krijgen met een moeilijk besluit met betrekking tot een ouder familielid. Blijf bij uw eerste keus als er geen alternatief is; dat is ws. het beste.

WEEGSCHAAL

Daag uzelf uit. Het gaat er niet om uzelf met anderen te vergelijken of de concurrentie met hen aan te gaan. Het gaat om een innerlijk spel met u als enige deelnemer. Blijf dezelfde weg volgen als u tevreden bent.

SCHORPIOEN

Iemand die u na staat kan zich tot u wenden voor een advies. Dat zal tijd kosten maar ook de moeite waard zijn in termen van emotionele bevrediging. Vrijgezellen kunnen iemand ontmoeten die hun leven op z’n kop zet.

BOOGSCHUTTER

U kunt erachter komen dat uw geloof in iets of iemand ongerechtvaardigd is. Omstandigheden kunnen naar twee kanten uitvallen en misschien op een heftige manier, afhankelijk van de vraag waar u zich op dat moment bevindt.

STEENBOK

Leer om andere mensen bepaalde dingen voor u te laten doen. Steeds van alles voor hen doen verlaagt hun zelfvertrouwen en vermindert hun kracht. Bent u met vakantie dan kunt u uw hart verliezen en dat kan lang duren.

WATERMAN

Onderhandelen met een comité of bestuur kan een langdurig proces worden. Er zal sprake zijn van meerdere opvattingen waardoor de leden in verschillende kampen terechtkomen en een besluit uitgesteld moet worden. .

VISSEN

Een korte termijn lening lijkt een goede optie als u snel contant geld nodig hebt. Controleer de voorwaarden echter zorgvuldig en vergelijk ze met andere aanbieders. Zorg dat uitstaande schulden worden geïnd als u een bedrijf hebt.