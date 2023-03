Praat mee: krijgen jouw kinderen nu ook jouw achternaam?

Al eerder kregen ouders in Nederland de vrijheid om te kiezen welke achternaam het kind zou krijgen. Maak je zelf geen keuze? Als ouders niet getrouwd zijn, krijgt een kind momenteel automatisch de achternaam van de biologische moeder. Zijn de ouders gehuwd? Dan neemt het kind de achternaam van de vader aan.

Andere landen

Veel mensen gaven aan dat ze meer keuzevrijheid wilden bij de naamgeving van hun kinderen, aldus RTL Nieuws. Vorig jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met de versoepeling in het kiezen van een achternaam. Dinsdag is de Eerste Kamer ook akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Ouders krijgen per 1 januari 2024 de vrijheid om hun baby de achternaam van beide ouders te geven.

Oorspronkelijk was de wet alleen bedoeld voor pasgeboren baby’s, maar uiteindelijk vallen alle kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren onder deze nieuwe wet. In Spanje en Latijns-Amerikaanse landen bestaat deze wet al langer. Toch kiest men er in deze landen vaak alsnog voor om de naam van de man door te geven.

Keuzevrijheid

Naamkundige Gerrit Bloothooft vindt het een prima plan, zo meldt hij aan De Telegraaf. De wetswijziging zou volgens Bloothooft kunnen bijdragen aan meer gelijkheid en balans. “Een dubbele achternaam kan bijdrage aan het versterken van de identiteit en de verbondenheid met beide families.”

Onpraktisch

Toch is er ook kritiek op de wet, want een dubbele achternaam zou ingewikkeld en onpraktisch kunnen zijn. Het kan erg complex worden, vooral als je zelf al een dubbele achternaam hebt. Daarom mogen er maximaal twee achternamen gekozen worden. Dit geldt ook voor volgende generaties.

Praat mee

Wat vind jij? Zou jij je kinderen een dubbele achternaam geven? Of vind je het te ingewikkeld? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Barbara heeft zelf een dubbele achternaam en vindt het lastig.

Henny vindt een dubbele achternaam sjieker.

Susan is heel blij met de nieuwe wetgeving.