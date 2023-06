’Ik vind mezelf te dik voor het strand’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Ik ga eind augustus op vakantie met drie vriendinnen naar Kroatië. We zijn alle vier vrijgezel we zijn ook van plan om die vakantie echt uit te pakken. Flink stappen tot diep in de nacht. Brak op het strand liggen. Veel cocktails drinken en elke avond uit eten gaan. We hebben het eigenlijk nergens anders meer over als we met zijn viertjes zijn. In onze groepswhatsapp plaatsen we foto’s van alle jurkjes en rokjes en shirtjes die we online gescoord hebben. Ik kijk er enorm naar uit en ik zie er tegelijkertijd enorm tegen op.

Ik zou namelijk het liefst een kilootje of tien, vijftien af willen vallen voor het zover is, want ik vind mezelf veel te dik om in bikini op het strand rond te paraderen. Al mijn vriendinnen zijn een stuk strakker en sexier dan ik ben en nu ben ik bang dat ik die ’dikke’ van de groep zal gaan zijn. Helaas heb ik een hekel aan sporten en om nou de komende weken alleen maar sla te eten zodat ik er tegen die tijd ook een beetje appetijtelijk bij loop, gaat mij te ver.

Natuurlijk weet ik ook wel dat ik mezelf wat positiever moet bekijken en dat ik mijn curves juist moet omarmen, maar dat kan ik niet. Het liefst zou ik een degelijk badpak aan willen trekken maar zelfs daarin zie ik eruit alsof ik terug de zee in moet worden gerold. De enige oplossing zou zijn dat ik in mijn eentje overdag culturele dingen ga doen en dat ik dan in de namiddag afspreek met de rest van de crew om cocktails te gaan drinken. Maar misschien heb jij een beter alternatief? Ben benieuwd! S.

HET ANTWOORD

Hé S! Het enige alternatief is om op zoek te gaan naar een andere vakantiebestemming. Want in Kroatië lopen namelijk alleen maar topmodellen rond. En dan geen topmodellen met maatje 34-36 of vrouwen die perfecte rondingen hebben maar vrouwen met het meest sexy lichaam denkbaar. Namelijk vrouwen die fierce zijn. Die vol zelfvertrouwen dat hele strand bij elkaar fixen. Word ook zo’n vrouw!

Weet je wat het is lieve S? Iedereen ziet er een klein beetje tegen op om die eerste keer weer in bikini of badpak rond te lopen. Er is echt niemand die zichzelf het perfecte strandlichaam vindt hebben. Zelfs mensen die vol zelfvertrouwen de zee in rennen zijn zich ervan bewust dat ze wel heel erg naakt zijn. Als ik nu foto’s van mezelf zie in bikini van toen ik halverwege de twintig was dan begrijp ik niet waar ik mezelf nou zo druk om maakte. Het lijkt net alsof jonge mensen zich tegenwoordig veel drukker maken om het hebben van het perfecte lijf dan vroeger, maar dat is echt iets van alle tijden. Er bestaat namelijk niet zoiets als het perfecte lijf. Toen niet en nu nog steeds niet.

Die hele body positivity beweging draag ik een warm hart toe, elk lichaam is mooi en cellulitis en rondingen zijn gewoon inherent aan het vrouw zijn, maar waar het eigenlijk om gaat is dat wij vrouwen met name eens moeten kappen met naar onszelf te kijken vanuit the male gaze. Waarom zou je er sexy uit willen zien? Waarom niet als of jij degene bent die bepaalt? Die alles wie jij bent gewoon rockt?

Dus. Ga lekker op zoek naar een toffe bikini of opvallend badpak die bij je past en lekker zit. De meest aantrekkelijke mensen zijn mensen die uitstralen dat ze lol hebben. Die zich weinig aantrekken van wat anderen van hen zullen denken of vinden. En weet je waar je dat soort vrouwen ook kunt vinden leuke S? Op zo’n beetje elk strand in Europa. Sluit je bij hen aan en heb vooral heel veel lol! Liefs en veel plezier!!!

