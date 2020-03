In hoeverre mag ik sturen in de vriendschappen van mijn kroost?

„Er zijn diverse redenen waarom mensen liever niet hebben dan hun kind met een bepaald vriendje omgaat. Vaak zijn ze het niet eens met de opvoeding die hij krijgt en zijn ze bang dat hun kind negatief wordt beïnvloed door zijn gedrag. Het kan ook zijn dat ze het gevoel hebben dat de kinderen geen goede match zijn. Wellicht is de ene dominant en de ander niet en/of is er steeds geruzie. Zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen.”

Leerproces

,,Je moet jezelf heel goed afvragen waar het probleem precies ligt. Is het jouw eigen irritatie? Of is het vriendje écht niet goed voor je kind? Het omgaan met diverse soorten kinderen is voor je kroost namelijk juist een mooi leerproces. Zo leren ze om te gaan met diverse types, kinderen en achtergronden. Je kunt het leven voor je kind niet uitstippelen: op de middelbare school zullen ze met allerlei soorten mensen in aanraking komen en dan heb je er ook geen invloed op.”

„Natuurlijk is het fijn als jij het goed kunt vinden met de vriendjes van je kroost, maar dat is niet noodzakelijk. Als ze wat jonger zijn, kun je een beetje sturen met wie ze omgaan door bijvoorbeeld te investeren in de betreffende ouders en aan je kind te vragen of ze het leuk zouden vinden als Pietje een keer zou komen logeren. Het moet alleen niet zo zijn dat je alleen maar kinderen wil uitnodigen, omdat jij ze zo leuk vindt. Kijk naar je kind en waar hij/zij blij van wordt. Gebruik de diverse vriendschappen om het gesprek aan te gaan als ze wat ouder zijn. Zie het als een kans om je kind op sociaal gebied dingen te leren, zoals het maken van eigen keuzes en voor jezelf opkomen.”

Ingrijpen

„Ik denk dat je pas moet ingrijpen als de situatie echt onveilig is. Dat kan zijn als een ouder te veel drinkt of als ouders het goed vinden dat de kinderen ‘s avonds alleen op straat fietsen, terwijl jouw kind daar nog helemaal niet aan toe is. In die situaties kan én mag je even de controle nemen. Zo kun je met de ouders gaan praten en/of het vriendje vaker thuis uitnodigen.”

„Er kunnen situaties opspelen waarmee jij het echt niet eens bent en waardoor jij geneigd bent om je kroost te verbieden met hem om te gaan. Maar realiseer je heel goed wat je doet: je zet je kind voor het blok. Jouw kind moet hem namelijk negeren en vertellen dat hij van jou niet meer mag komen. Natuurlijk zijn er wel gegronde redenen, bijvoorbeeld als een kind met messen op straat loopt, maar ook dán moet je eerst het gesprek aangaan.”

Vertrouwen

„Je moet op je eigen kind vertrouwen en pas ingrijpen als je ziet dat een bepaalde vriendschap echt schadelijk is. Als je kind onzeker of dwars wordt, heb je alle redenen om op te treden. Ga het gesprek aan met je kind en vraag wat erachter zit en waarom hij aan diegene blijft hangen. Dat is beter dan de vriendschap te verbieden.”