’Ik stond op straat met een kast, twee honden en tien euro op de bank’

Anouk was zwanger tijdens de eerste lockdown en had een heftige zwangerschap. „Ik had last van extreme zwangerschapsmisselijkheid waardoor ik moest stoppen met werken. Na de bevalling bleek Guus een huilbaby en kreeg ik een burn-out. Daardoor kon ik na mijn zwangerschapsverlof niet meer aan het werk.”

Arbeidsongeschikt

„Tijdens mijn periode thuis heb ik een val gemaakt en daarmee mijn duim gebroken en zijn mijn pezen afgescheurd en zenuwen kapotgegaan”, aldus Anouk. „Ik ben al twee keer geopereerd en moet waarschijnlijk nog een derde keer. Hierdoor ben ik tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard en dat vind ik vreselijk. Ik heb zoveel ideeën en ambities en daarnaast vind ik financiële onafhankelijkheid ontzettend belangrijk. Ik ontvang wel een uitkering momenteel, maar ik wil er liever voor werken.”

Financiële onafhankelijkheid

Omdat Anouk tijdelijk arbeidsongeschikt is, heeft ze geen inkomen. „Ik ben dus afhankelijk van mijn man en dat vind ik lastig. Ik heb een ex-vriend gehad die al mijn geld achterover had gedrukt en toen we uit elkaar gingen stond ik met een kast, twee honden en met tien euro op de bank op straat. Dat gaat me écht niet nog een keer gebeuren! Het is niet dat ik Tom niet vertrouw, maar ik vind het gewoon prettig om voor mezelf te kunnen zorgen en daarom hoop ik ook dat ik weer snel aan het werk kan.”

Werk

Voordat Anouk met zwangerschapsverlof ging, werkte ze fulltime, maar nu dus even niet. „Ik ben wel tijdens mijn burn-out begonnen met mijn Instagram-account opbouwen. Binnen een half jaar had ik meer dan tienduizend volgers. Ik ben eigenlijk een soort Momfluencer en ik ben druk bezig met voeding. Tom werkt nog wel fulltime als rioolbeheerder bij de gemeente.”

Huishouden

„Tom ziet troep gewoon niet liggen”, aldus Anouk. „Als ik iets aan hem vraag om te doen, doet hij het meestal wel, maar nooit uit zichzelf. Hij pakt wel altijd de vaatwasser uit en hij zet de ton aan de weg, maar verder pak ik het huishouden op. Koken is echt mijn passie, dus dat is voor mijn geen straf.” Anouk kan haar hand nog niet gebruiken en daarom heeft ze momenteel hulp in het huishouden en springt Tom extra bij met de kinderen. „De kinderen gaan drie dagen per week naar het kinderdagverblijf. De dagen dat ze thuis zijn, werkt Tom ook thuis zodat hij de zwaardere taken met de kinderen kan doen. Bijvoorbeeld luiers verschonen.”

Aparte rekeningen

„We hebben simpelweg nooit de moeite genomen om van onze aparte rekeningen een gezamenlijke rekening te maken. Ik trok bij Tom in en de vaste lasten worden bij hem afgeschreven, daarom maak ik hem elke maand geld over voor die kosten. Daar zit ook boodschappengeld bij in. We komen echt prima rond en hoe we de kosten verdelen vind ik ook prima, maar ik zou graag mijn eigen geld verdienen.”

Ruzie

„Tussen mij en Tom knalt het soms echt wel even”, aldus Anouk. „Een keer ruzie is helemaal niet erg, zolang je daarna maar weer met elkaar om tafel gaat en het uitspreekt en zorgt dat we allebei weer tevreden zijn. Ik hoor vrienden weleens klagen over zijn of haar partner en dan denk ik heb je dit ook tegen jouw partner gezegd? Eerlijkheid, dat is het allerbelangrijkste.”