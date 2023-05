De zin en onzin van vitamine-infusen: ’Ze konden niet uitleggen wat er precies inzat’

„Een aantal jaar geleden zag ik het al in Amsterdam Zuid, maar de populariteit lijkt weer verder toe te nemen”, vertelt Seidell. „Klinieken bieden vitamine-infusen of injecties aan die het verouderingsproces zouden tegengaan of het immuunsysteem een boost geven.”

Rechtstreeks in bloedbaan

Aanbieders van vitamine-infusen en injecties claimen dat het tegenwoordig lastig is om voldoende vitamines en mineralen binnen te krijgen via voedingsproducten en supplementen. Daarom bieden ze voor honderden euro’s behandelingen aan waarmee de vitamines en mineralen rechtstreeks in de bloedbaan worden toegediend. Maar is dit echt nodig? Seidell: „Zeker niet, bij een gezond voedingspatroon heb je helemaal geen supplementen nodig. Als je toch het idee hebt dat je extra vitamines nodig hebt, kun je gewoon een potje supplementen in de supermarkt kopen. Het maakt ook niet uit of je een dure of goedkopere variant neemt. De kwaliteit zal vrijwel hetzelfde zijn.”

Eerder vertelde voedingsdeskundige Patricia Schutte ons al dat voedingssupplementen voor de meeste mensen overbodig zijn. Volgens haar is er maar een kleine groep bij gebaat: „Zwangere vrouwen zijn gebaat bij het slikken van foliumzuur en vitamine D. Door het foliumzuur verklein je de kans dat je kind een open ruggetje krijgt. Ook jonge kinderen en ouderen raden wij aan om extra vitamine D te slikken. Vitamine D helpt bij een goede botopbouw.”

Zenuwbeschadiging

Seidell vertelt dat er altijd uitzonderingen zijn. Mensen met een veganistisch dieet of maagoperatie moeten vitamines bijslikken, maar voor hen is een infuus of injectie ook overbodig. Zij kunnen eventuele tekorten aanvullen met voedingssupplementen. „Er staat dan op het etiket wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is. Bij injecties of infusen is het maar de vraag of je die niet overschrijdt. Jaren geleden ben ik bij een kliniek geweest die vitamine-infusen en injecties toediende. De medewerkers konden niet uitleggen wat er precies inzat. Ook wisten ze niets over de juiste hoeveelheden te vertellen. Ze verwisselden microgrammen met milligrammen. Dat is een verschil van duizend. Een goede dosis wordt zo snel een te hoge dosis”, aldus Seidell.

Baat het niet, schaadt het niet, zou je denken. Vitamines zijn tenslotte gezond, maar volgens Seidell kan een te hoge dosis wel degelijk kwaad. „Het bekendste voorbeeld hiervan is voormalig schaatser Sven Kramer. Hij heeft een aantal jaar geleden een zenuwbeschadiging opgelopen, omdat hij te veel vitamine B6 slikte. Hiernaast kunnen er nierstenen ontstaan door te veel vitamine C en neurotoxische verschijnselen door te veel vitamine A. Een vitamine boost is dus niet per definitie gezond. Te weinig is slecht, maar te veel is ook niet goed. Eigenlijk werkt het zo met alles. Hetzelfde geldt voor vet, zout en suiker.”

Kwalijk en schadelijk

De voedingswetenschapper vindt het kwalijk dat deze vitamine behandelingen niet beter gereguleerd worden: „We hebben strenge controle op de geneeskunde en voedingsindustrie, maar zulk soort klinieken mogen gewoon hun gang gaan. Er kan iets bij je worden ingespoten zonder dat er wordt gekeken naar de nadelige effecten. Door de vitamines in te spuiten gaat het rechtstreeks naar de organen. Misschien is dat wel schadelijk, daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. Eigenlijk zijn zulk soort klinieken een soort wilde westen in een streng gereguleerde maatschappij.”

