’Hij is jonger dan mijn dochter’

“Het had niet mogen gebeuren. Ik ben de slechtste moeder die je je maar kunt voorstellen. Dit maalt als een nare mantra door mijn hoofd. Ik schaam me kapot tegenover mijn dochter en heb haar al weken niet durven zien. Gelukkig woont ze op zichzelf en zien we elkaar minder dan toen ze nog gewoon thuis woonde, maar toch.

Scharrels

Ik heb nu al vier keer een smoes bedacht toen zij me belde om samen iets te doen. Vanmorgen appte ze licht geïrriteerd dat ze deze week een keer na haar werk langs zou wippen, omdat ik haar steeds blijf afwimpelen. Ik durf haar letterlijk niet onder ogen te komen. Ik heb namelijk zoiets idioots gedaan: ik heb seks gehad met een van haar scharrels.

De jongen is amper 25, een jaar jonger dan mijn dochter, en ik ben 55. Het gebeurde na een zwoele avond op het terras van mijn favoriete kroeg. Na mijn scheiding kom ik daar regelmatig - toen het nog mocht - met vriendinnen en ook die avond had ik met twee van hen zitten borrelen. Ondanks de anderhalvemeterregel was het er lekker druk en naast ons zat een groepje jonge mannen.

Flirten

De hele avond voelde ik de blik van een van hen op me gericht en toen ik op een gegeven moment naar het toilet liep, volgde hij me naar binnen. Hij complimenteerde me met mijn benen, aaide me plagerig over mijn rug en stak niet onder stoelen of banken dat hij wel een beschuitje met me zou willen eten. Ik wilde zeggen dat ik zijn moeder had kunnen zijn, maar hield me in.

Hij was knap. Zijn haar was wat lang en viel speels voor zijn ogen. Zijn huid was donker en zijn ogen olijfkleurig. Ik had hem ter plekke wel willen zoenen, maar hoewel ik genoeg wijn had gedronken om zo’n ondoordachte move te maken, deed ik het niet. Hij kwam me namelijk vaag bekend voor en ik wist niet waarvan. Hij flirtte nog wat en ik ‘vluchtte’ het toilet in.

Mee naar binnen

Wat moest ik hier nou toch mee? Ik vond hem wel lekker, maar ook erg jong. Eenmaal terug op het terras, vertelde ik het mijn vriendinnen niet. Onopvallend keek ik af en toe zijn kant op en zag dat hij me nauwlettend observeerde. Toen wij rond middernacht aanstalten maakten om weg te gaan, stond ook hij op.

Mijn vriendinnen stapten op hun fiets en ik liep richting mijn huis. Hij haalde me in en maakte nog een heleboel complimenten. Ondertussen stonden we voor mijn deur en overwoog ik of ik hem zou afpoeieren of juist mee naar binnen zou nemen. Hij was weliswaar een stuk jonger dan ik, maar hij had er duidelijk geen moeite mee. Dat hij me bekend voorkwam, had ik inmiddels verdrongen. Je raadt het al, ik liet hem binnen.

Kater

In geen tijden had ik zo’n enthousiaste minnaar. Niks was hem te gek en zijn genot was aanstekelijk. Het was een fantastische nacht. De kater kwam de volgende ochtend pas. Toen hij in de woonkamer de foto’s van mijn kinderen zag. ‘Is dat Annabel niet?’ vroeg hij, wijzend op een lijstje op de piano. ‘Volgens mij hebben wij vorig jaar een tijdje gedatet.’

En ineens wist ik weer waar ik hem van kende. Annabel had hem nooit mee naar huis genomen, want zo serieus was het niet tussen hen, maar ze had wel een keer een foto laten zien van haar mooie scharrel. En nu stond die scharrel in zijn boxershort in mijn huis. Dus daarom voel ik me zo’n ontaarde moeder.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.