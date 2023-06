Noortje (29): ’Zijn aanzoek kwam via een tattoo’

Opvallende vaders: papa Joey Boon is er één van. Joey heeft een tattooshop en is zelf ook bedekt met tatoeages. Noortje Boon-Machelessen (29) en Joey (31) hebben samen drie kinderen: Bruce (8), Raven (7) en Harley (5). Joeys aanzoek was geheel in stijl...

’Op zijn rug heeft hij een enorme Kung Fu-panda tattoo, met kleine panda’s – onze kinderen – eromheen.’ Ⓒ Chantal Spieard