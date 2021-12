Wat is gezonder: een oliebol of een appelflap?

Oliebollen

Natuurlijk hoeven we jullie niet te vertellen dat een oliebol calorierijk is. We weten allemaal dat De Bol niet direct in de categorie ’gezonde snacks’ valt. Maar hoe slecht is slecht?

In één oliebol zitten gemiddeld 170 calorieën. Dat valt eigenlijk best mee als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een donut (240 calorieën) of een gevulde koek (435 calorieën).

Spelt of volkoren oliebol

In een poging gezonder te doen grijpen sommige mensen naar de spelt oliebollen, maar volgens voedingswetenschapper Liesbeth Smit is dat helemaal niet nodig. „De soort graan maakt niet uit. Beide soorten oliebollen bestaan uit bloem en ze worden allebei gefrituurd, dus het is allemaal even (on)gezond. Zolang er geen volkoren oliebollen zijn, is er geen ’gezondere’ variant van de oliebol.”

Appelflappen en appelbeignets

Dan maar aan de appelflappen, want appels zijn tenslotte gezond, nietwaar? Helaas... een appelflap bevat zo’n 340 tot 400 calorieën. Je kunt dan beter voor een appelbeignet gaan, waar aanzienlijk minder calorieën in zit: rond de 190 per stuk.

Waar het verschil ’m in zit? Een appelflap bestaat uit een mengsel van appel, rozijnen, suiker en kaneel en gaat met een plak bladerdeeg de oven in. Een appelbeignet is alleen een stuk appel dat door het beslag wordt gehaald en vervolgens wordt gefrituurd. Dat laatste levert toch een ’gezonder’ hapje op.

Champagnemoment

Natuurlijk moet er om twaalf uur ook nog geproost worden met een glaasje bubbels. Volgens Smit is het belangrijk om je te beseffen dat alcohol an sich je niet dik maakt, maar dat het wel extra calorieën zijn die je naar binnen werkt.

„Je drinkt geen alcohol omdat je honger hebt, dus alle calorieën die je drinkt zijn ’extra’. Drie glazen champagne bevatten ongeveer evenveel calorieën als twee boterhammen met pindakaas. Alcohol is sowieso niet gezond, al vanaf één glas alcohol per dag zie je een hoger risico op allerlei ziektes en binge-drinken (meer dan 5 glazen op een dag) wordt geassocieerd met een 45% hoger risico op coronaire hartziekten. Je kunt beter helemaal geen alcohol drinken en als je het wel doet, doe het vooral met mate en wissel regelmatig af met een glas water.”