Michelle (27) heeft reuma: ’Het is een soort bromvlieg die 24 uur per dag om je hoofd vliegt’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Gezond leven vind ik heel belangrijk, dat is iets dat ik vanuit huis heb meegekregen. Mijn ouders zijn namelijk net als ik gek op sporten. Ook zijn er een aantal familieleden aan kanker overleden, wat doet beseffen hoe kostbaar je gezondheid is.

Die leefstijl heb ik vast weten te houden toen ik met mijn vriend ging samenwonen. Ik eet gezond, beweeg veel en heb zelfs de opleiding voeding en diëtetiek gevolgd.”

Hoe beïnvloedt reuma jouw leven?

„Toen ik hoorde dat ik reuma had, dacht ik dat mijn leven alleen maar minder ging worden. Ik was er kapot van dat ik moest stoppen met hockey en tennis en had veel pijn aan mijn gewrichten. Het schiet soms ineens in mijn handen, knieën en kaak. De pijn van reuma is een soort bromvlieg die continu om je hoofd vliegt.

Na een tijdje dacht ik: dit kan zo niet langer. Daarom begon ik aan krachttraining in de hoop dat een grotere spiermassa mijn gewrichten zou ondersteunen. Nou, dat bleek dus inderdaad het geval! De pijn werd minder. Fitness is dé manier om met mijn ziekte te leven.

Momenteel gaat het helaas wel wat minder. De reuma zit in mijn heup, waardoor ik beperkt word in wat ik kan doen en veel onderzocht moet worden. Daarom ben ik continu op zoek naar een leefstijl die op dat moment bij mij past en waarmee de klachten zo dragelijk mogelijk zijn.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Dat verschilt per dag, maar pure producten vormen de basis. Meestal ontbijt ik met havermout of een volkorenboterham en eet ik tussendoor eens een cracker, een stuk fruit of wat hummus met groenten. Sinds een jaar eet ik vooral vegetarisch, dus ’s avonds staat er vaak een groentebowl met rijst op tafel.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik kruip af en toe op de bank met een bak Ben & Jerry’s, daar kan ik echt mega van genieten! De Rain-dough cookie dough twist is bij ons thuis favoriet.”

Je had niet altijd een goede relatie met eten, toch?

„Klopt. Het is nooit officieel vastgesteld, maar ik ben ervan overtuigd dat ik van ongeveer mijn veertiende tot begin twintig anorexia had. Ik verstopte het eten dat me werd voorgeschoteld en heb wel eens een vinger in mijn keel gestoken. Er was lange tijd een stemmetje in mijn hoofd dat me wijsmaakte dat ik walgelijk was, maar dat wist ik goed te verbloemen voor de buitenwereld.

Het was een innerlijke strijd, want eigenlijk wilde ik mezelf helemaal niet uithongeren. ’Gelukkig’ dwong mijn reuma me ertoe om mijn lichaam te versterken, anders was de pijn niet te doen. Daarnaast verlaagt de ziekte je weerstand, dus je moet echt goed voor jezelf zorgen. Mijn opleiding liet mij inzien hoe belangrijk voeding is. Daardoor kreeg ik weer grip op mijn leven en lukte het om normaal te gaan eten.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Nu ga ik vijf tot zes keer per week naar de sportschool voor krachttraining. Eerder ging ik soms wel twee keer per dag naar de sportschool, omdat ik bijna verslaafd was aan de progressie die ik maakte. Daar heb ik nu veel meer grip op.

Mobiliteit vind ik ook belangrijk en probeer ik mee te nemen in mijn workouts. Zo fiets ik graag en begin ik binnenkort weer met zwemmen.”

Zit je op dit moment op je streefgewicht?

„Wegen doe ik eigenlijk niet. Ik kijk liever naar hoe ik me voel en of ik tevreden ben met mijn spiegelbeeld. En op dit moment ben ik dat. Ik vind mezelf er goed uitzien en ben trots op mijn lichaam!”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Het valt mij op dat roken door velen wordt verafschuwd en dat alcohol wordt genormaliseerd. Best gek, want het is natuurlijk allebei hartstikke ongezond.

Zelf rook ik daarom niet en drinken doe ik amper. Dat komt ook omdat drank de reuma verergery. Jaarlijks drink niet meer dan vijf Pornstar martini’s, haha!”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik slik methotrexaat. Dat werkt ontstekingsremmend en is het enige medicijn in pilvorm voor reuma. Voorheen zat ik op het maximum van 10 tabletten per dag, maar tegenwoordig heb ik er nog ’maar’ 4 nodig. Voor diclofenac is mijn lichaam inmiddels immuun, dus nu gebruik ik de pijnstiller Celebrix.

Supplementen zie ik als een goede aanvulling op voeding, maar ik gebruik ze niet dagelijks. Zo ben ik niet vies van af en toe een eiwitshake of eiwitreep.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Op mijn Instagramaccount @michellelangerak deel ik mijn trainingen, maar ook de hindernissen die op mijn pad komen. Ik wil namelijk mensen inspireren om ook gezond te leven, maar wil wel een realistisch beeld schetsen en aantonen hoe belangrijk het is om naar je lichaam te luisteren. Geen perfect plaatje dus!

Dat combineer ik met mijn kijk op voeding, vanuit zowel het oogpunt van een diëtiste als van iemand die een eetstoornis heeft overwonnen. Daar krijg ik veel vragen en lieve berichtjes over die ik met alle plezier lees. Alles beantwoorden lukt helaas niet altijd, waardoor ik veelgestelde vragen in mijn YouTube-filmpjes meeneem.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Als het niet goed met je gaat of als je ergens mee worstelt, praat dan met iemand. Dat kan een deskundige zijn, zoals een diëtist of psycholoog, maar ook een dierbare. Je hoeft je daar nooit voor te schamen; het is de weg naar van jezelf houden.

Zelf spreek ik soms met een mental health-coach, iets dat mij enorm helpt. Had ik het maar eerder gedaan!”

