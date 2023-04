Praat mee: Snap jij dat Meghan niet bij de kroning aanwezig is?

Het was lange tijd onzeker of Harry en Meghan naar de kroning zouden komen, vanwege hun verslechterde relatie met de koninklijke familie. Een aantal jaar geleden deed het echtpaar publiekelijk een stap terug binnen het Britse koningshuis. Meghan sprak toen van racisme en pestgedrag in de familie.

Bekijk ook: Gastenlijst kroning Charles krijgt langzaam vorm

Eind vorig jaar ging hun Netflix-serie online, waarin ze hun verhaal over hun ervaringen met de familie en de roddelpers. Daarnaast kwam begin dit jaar Harry’s boek Spare uit, waarin hij zich kritisch uitlaat over zijn familie en vertelt over aanvaringen met zijn vader en broer.

Eerste ontmoeting

Hoewel Harry en Meghan beiden een ’open uitnodiging’ hebben ontvangen voor de kroning, heeft alleen Harry die geaccepteerd. Het zal de eerste ontmoeting met zijn familie zijn sinds het uitkomen van Spare, en daar zal het hoogstwaarschijnlijk bij blijven. Volgens Britse media laat Harry de overige festiviteiten rond de kroning schieten.

De laatste keer dat Harry én Meghan met de koninklijke familie in het openbaar verschenen, was tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth in september vorig jaar..

Praat mee

Wat vind jij? Snap je dat Meghan thuisblijft? Of zou ze wel bij deze plechtigheid aanwezig moeten zijn?

Marco vindt het een poppenkast.

Robert begrijpt de situatie niet.

Al vanaf het begin van alle kritiek snapt Wendel de haat niet.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.