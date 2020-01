’Ik vermoed dat mijn man een alcoholprobleem heeft’

„Lieve Sabine, nu praktisch iedereen in mijn omgeving een zogenaamde dry januari ingelast heeft, valt het me extra op dat mijn echtgenoot heel veel drinkt. Thuis drinkt hij voor en bij het eten en omdat de fles dan toch al open is, gaat die meestal leeg. En dat vind ik irritant. Hij stort in op de bank, is in de ochtend niet te genieten. Gaan we naar een feestje dan drinkt hij eigenlijk altijd meer dan de rest. Soms zoveel dat hij onverstaanbaar wordt en ik me schaam voor zijn lodderige voorkomen.”

„Wij hebben er al een paar keer flink woorden over gehad maar hij beweert er geen probleem mee te hebben. Zegt dat hij makkelijk een paar dagen zonder drank kan. Dat kán hij ook wel, maar na een dag of twee vindt hij altijd wel weer een reden om toch weer een glas wijn te nemen. En daar blijft het dan nooit bij. En uiteindelijk drinkt hij dan toch die fles weer leeg. Zelf neem ik ook af en toe een glas wijn. Maar als dat eens in de twee weken is, dan is dat veel. Wat moet ik doen?”

Sabine: „Er is maar één iemand die hem kan doen stoppen met drinken en dat is hijzelf. Jij kan dat niet oplossen voor hem. Als jullie er samen niet uitkomen en hij blijft volhouden dat hij geen probleem heeft, zou je kunnen overwegen om de hulp van je huisarts in te roepen. Zij/hij zou dan kunnen doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. Of je belt zelf een keer naar bijvoorbeeld Brijder (een instelling voor verslavingszorg, red.). Belangrijk is dat jij je grenzen stelt. Want helaas gebeurt het maar al te vaak dat het leven van de ’nuchtere’ partner wordt overheerst door het drankprobleem van de wederhelft. Sterkte!”

