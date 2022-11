’Mijn vader ging meteen verhaal halen’

Premium Binnenland

Deense opvolgster Majoor Bosshardt gaat kroket met mosterd missen: ’Een traktatie’

Zo bekend als Majoor Bosshardt is ze niet geworden. Sterker nog, Hannelise Tvedt heeft vooral in de luwte geopereerd als ’baas’ van het Leger des Heils. Na vier jaar gaat de commandant met pensioen en terug naar haar geboorteland Denemarken. „Met gemengde gevoelens, want klaar is het werk nooit met ...