Janine en Annette zorgen voor hun broer: ’Albert-Jan is allesbehalve zielig’

Janine (links) en Annette Barlo leerden van hun ouders dat ze zich niet hoefden te schamen voor hun gehandicapte broer. „Als we gingen winkelen of naar de kermis, ging hij gewoon mee.” Ⓒ Aldo Allessie

Janine Kwinkelenberg-Barlo (50) en Annette Barlo (46) zorgen al van jongs af aan voor hun verstandelijk beperkte broer Albert-Jan (51). Nu hun ouders op leeftijd raken, moeten zij steeds meer taken overnemen. En dat doen ze met heel veel liefde, zo valt te zien in de documentaire Voor jou wil ik zijn: een ode aan de 4 miljoen mantelzorgers in ons land.