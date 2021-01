’Mijn vriend geeft mijn dochter wel erg vaak een complimentje’

„Ik schaam me hier eigenlijk best wel voor, want misschien is er wel iets mis met mij. Heb ik eindelijk een leuke, nieuwe man gevonden – die niet meteen hard wegloopt voor het feit dat ik een alleenstaande moeder ben met kinderen in de puberleeftijd – is het weer niet goed...

Rugzakje

Felix (niet zijn echte naam) had in zijn profiel op de datingsite al aangegeven dat hij dol is op kinderen in elke leeftijd. Hij werkt in een restaurant, waar hij kinderen ’met een rugzakje’ begeleidt en opleidt, dus hij heeft veel pedagogische ervaring.

„Goed met kinderen omgaan én lekker koken, die mag je niet laten lopen,” zei mijn vriendin toen ze over mijn schouder meekeek naar de reacties die ik had gekregen via een datingsite. Ik vond het ook wel twee belangrijke pre’s. Temeer omdat ik niet zulke heel makkelijke kinderen heb.

Gekkenhuis

Mijn drie schatjes (een dochter van 16 en een adhd-tweeling van 13), zijn namelijk nogal druk en aanwezig. En ze kunnen het ook niet altijd evengoed met elkaar vinden (en dan druk ik me nog mild uit). Kortom, het is eigenlijk regelmatig een gekkenhuis bij mij thuis.

Niet iets waar je je nieuwe liefde meteen mee wil confronteren. En dat deed ik dan ook niet. Maar het resultaat was tot nu toe dat ik met een gebroken hart achterbleef, omdat ze mij wel leuk vonden, maar mijn gezin toch iets minder.

Sterren van de hemel

„Ik trek dit niet meer,” zei ik tegen mijn beste vriendin. ’Ik wacht wel met daten tot de kids het huis uit zijn.’ Mijn vriendin vond dat geen goed idee en maakte een profiel voor mij aan op een datingsite voor alleenstaande ouders.

Met het resultaat dat er nu om het weekend een man in mijn keuken de sterren van de hemel staat te koken, samen met mijn puberdochter, en dat er twee andere hongerige pubers vragen of hij niet wat vaker kan langskomen. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij windt die kinderen om zijn vingers. En mij daarmee ook.

Aandacht

Eind goed, al goed zou je denken, maar er knaagt iets aan me. Als we samen iets ondernemen hebben we het hartstikke leuk, maar als ik bij hem thuis kom, of hij bij mij, heb ik het gevoel dat ik om aandacht moet bedelen.

Dan lijkt het wel alsof hij alleen nog maar oog heeft voor de kinderen. En niet alleen voor die van hemzelf, dat snap ik nog, want die zijn nog jong en die mist hij echt als ze bij hun moeder zijn. Maar ook voor die van mij. En dan met name voor mijn puberdochter.

Vrouwelijker

Dit is de eerste man die haar goedkeuring krijgt. Ze vindt hem zelfs zo leuk, dat ze ineens interesse heeft in koken, terwijl ze eerst niet eens de waterkoker wilde aanzetten. En ze kleedt zich ook ineens veel leuker en vrouwelijker als ze weet dat hij komt. Hij heeft daar oog voor en geeft haar best vaak complimentjes.

Misschien wel vaker dan aan mij. Maar ja, ik ben dan ook niet zo’n modebewust type en draag meestal gewoon een jeans met blouse. Dus in plaats van dat ik van dit nieuwe huiselijke geluk geniet, krijg ik gewoon een steek in m’n maag van jaloezie als ik mijn dochter en Felix samen bezig hoor in de keuken.

„Ah joh, wees blij dat ze zo aardig doet tegen hem,” werpt mijn vriendin dan tegen. „Beter dan deze man, vind je ze niet. Tel je zegeningen!” En dat probeer ik ook echt. Maar ik ga toch binnenkort maar even shoppen voor een nieuwe garderobe, want dat hij mijn dochter meer aandacht geeft, kan ik toch niet goed hebben.”