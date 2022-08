’In mijn blootje moest ik de buurman om mijn huissleutel vragen’

„Mijn dochters van dertien en elf zijn schatten, maar soms... Laten we zeggen dat ze een apart gevoel voor humor hebben. We hadden al dagenlang een discussie over hun douchegedrag; dat ze er wat mij betreft veel te lang onder stonden. Ik haalde er het milieu bij, de kosten, verspilling, maar het was allemaal tegen dovemansoren. Ze bepaalden zelf wel hoeveel water nodig was om echt schoon te worden. ’En mam, het is ook heel belangrijk om te ontspannen. Dat zou jij moeten weten met je wellnessverslaving. En wat denk je dat het kost om een sauna zo heet te krijgen? Is ook niet fijn voor het milieu, hoor!’

Wet voorschrijven

Daar hadden ze me even tuk, maar ik vind dat een moeder toch het recht heeft om de wet voor te schrijven zolang haar kinderen onder haar dak leven. Dus stelde ik de tien-minuten-regel in. Stond er na tien minuten nog iemand onder de douche, dan zou ik de hoofdkraan afsluiten. Niet dat ik dat echt zou doen, maar het klonk lekker dreigend. De dochters mopperden wat af, maar op een gegeven moment hield dat op. Ik was blij maar vertrouwde het ook ergens niet; meestal zijn ze niet zo meegaand.

Op een avond gaven ze me een lekkere douchegel cadeau. ’Kijk mam, omdat we zo vervelend waren. Er hoort een heel ritueel bij. Je moet eerst lekker warm douchen met die douchegel, daarna heel even in je nakie de tuin in om af te koelen, vervolgens weer warm douchen en tot slot 1 minuut onder de koude kraan. Is heel goed voor de doorbloeding, zeggen ze.’

Om ze een plezier te doen, besloot ik die avond het ritueel te volgen. Ik nam een hete douche met de showergel en rende daarna in m’n blootje de tuin in. Maar het moment waarop ik op het gras stond, hoorde ik dat de schuifdeur heel zachtjes werd dichtgeschoven. Ik draaide me om en zag mijn dochters achter het glas gieren van het lachen.

Buurman

Daar stond ik dan in m’n nakie. En het ergste: ze lieten me ook niet meer binnen! Ik lachte eerst nog een beetje mee, daarna werd ik boos en dreigde met jarenlang geen zakgeld, maar ze gaven geen duimbreed toe. ’De buurman heeft een reservesleutel. Ga daar maar heen’, riep de oudste.

Hels was ik. Maar ja, wat kon ik doen? Ik kreeg het koud en wie weet hoe lang die twee me nog buiten zouden laten staan. Dus stak ik mijn hoofd over de schutting om te kijken of de buren thuis waren. Gelukkig zag ik de buurman met een flesje bier.

Badjas

Ik schreeuwde en zwaaide met mijn blote arm. Nieuwsgierig kwam hij naar buiten. ’Ja, is er wat?’ ’Nou’, zei ik met een beschaamd hoofd. ’Ik heb mezelf per ongeluk buitengesloten. Zou je mij de sleutel kunnen geven en eh... een badjas of zo?’

Dat laatste had ik beter niet kunnen zeggen. De buurman had al vaak genoeg interesse in mij - de single buurvrouw - getoond. ’Een badjas? Goh, ik zal eens kijken’ Even later kwam hij terug en gooide de sleutel over schutting.

Huisarrest

Toen ik die uit het gras viste en me omdraaide, zag ik dat de buurman over de schutting was geklommen en schaamteloos naar me staarde. ’En de badjas?’ piepte ik. ’O ja’, glunderde hij en wierp me een badhanddoek toe. ’Wat een geluk dat ik thuis was, hè’, zei hij ook nog. Voor hem ja!

Mijn dochters kregen een week huisarrest, maar ze hebben geen moment geklaagd. Ik denk dat ze er zelfs een maand huisarrest voor over hadden gehad. Overigens heb ik de tien-minuten-regel afgeschaft. Je weet maar nooit met die meiden.”

